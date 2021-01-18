Belediye hoparlöründen 'soba zehirlenmesi' uyarısı

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle belediye hoparlörlerinden sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı, uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından hoparlörlerle şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesine karşı, hoparlörler aracılığıyla uyarı anonsu yapıldı. Belediye hoparlöründen yapılan anonsta, 'İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı, soba zehirlenmesine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ilanen duyrulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-01-18 20:20:32



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