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Akademisyenlerden model fabrikaya çıkartma GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Burası bölgenin model fabrikası” “Düşünsel, bilimsel ve teknolojik dönüşümü üniversitelerimizle birlikte başaracağız“

İHA

Akademisyenlerden model fabrikaya çıkartma GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Burası bölgenin model fabrikası” “Düşünsel, bilimsel ve teknolojik dönüşümü üniversitelerimizle birlikte başaracağız“

Gaziantep ve bölge üniversitelerinden akademisyenlerin yer aldığı heyet Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi’nde (Model Fabrika) yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ile bir araya geldi.
Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nden akademisyenlerin yer aldığı heyete yetkililer tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ziyareti değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üniversitesanayi iş birliğinin gelişen teknolojileri yakalamak ve sanayide dönüşümü sağlayabilmek için çok önemli olduğunu belirterek, “Bölge üniversitelerimizden çok değerli akademisyenlerimiz Model Fabrikayı ziyaret ettiler. Yürütülen çalışmaları anlattığımız hocalarımızla, Model Fabrikanın sunduğu yenilikçi anlayışla ortak stratejiler, yalın üretim ve verimlilik, Sanayi 4.0 ve dijital dönüşüm, üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi, akademinin ve öğrencilerimizin sürece dahil edilmesi konularında istişarelerde bulunduk. Burası bölgemizin Model Fabrikası ve burayı büyütüp geliştirecek de bizleriz. İş birliği içerisinde ArGe ve ÜrGe çalışmalarımızı artırarak düşünsel, bilimsel ve teknolojik dönüşümü üniversitelerimiz ile birlikte başaracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde bölgemizi ve ülkemizi inşallah çok daha yukarılara taşıyacağız” diye konuştu.
GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak da, sanayide ve ihracatta hedeflere ulaşabilmenin yolunun gelinen noktada sadece kapasite artırımı ile olamayacağının görüldüğünü, bundan sonrası için üretimlerde katma değerin çok daha öne çıktığını belirtti. Sanayi Odası olarak bu amaçla GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM), Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM ) ve bunun devamı olarak endüstriyel dönüşümü sağlamak için Model Fabrika’nın hayata geçirildiğini dile getiren Başar Küçükparmak, bu projelerle birlikte gençlerin okurken meslek öğrenmeleri amacıyla hayata geçirilen Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (GASİMEP) ile yabancı uyruklu öğrenciler ile ihracata katkı sağlamak hedefiyle yürütülen Ticaret Elçileri projesinin devam ettiğini söyledi.
Model Fabrika’nın eğitim ve uygulama imkanları ile çok değerli bir merkez haline geleceğini dile getiren akademisyenler de, bu süreçte iş birliği içerisinde olacaklarını ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydederek, merkezin hayırlı olmasını dilediler.

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