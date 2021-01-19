Şahinbey'de karlı yollara anında müdahale

Şahinbey Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor. Ekipleri denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çocuklarla kar topu oynadı.

Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini alan Şahinbey Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte gece ana yolları açarak vatandaşların iş yerlerine sorunsuz bir şekilde gitmesini sağladı. Kar nöbetini sürdüren ekipler, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken yaşanan olumsuzluklara ise anında müdahale ediyor. Kar temizle çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kar yağışını fırsat bilerek kendini dışarı atan çocuklarla kartopu oynadı.



"Gerekli tedbirleri aldık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak gerek yaya gerekse araç trafiğini olumsuz yönde etkileyecek yoğun kar yağışlarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, “Gaziantepimize 20202021 sezonun ilk karı yağdı. Her yıl 25 Aralık’ta kar yağışı gerçekleşirdi. Ancak bu yıl yaklaşık bir ay gecikme ile geldi. Hem çiftçilerimiz hem de bizler rahmeti, kar yağışını dört gözle bekliyorduk. Çünkü çiftçilerimize 10 bin ton yem, tohum ve gübre dağıtmıştık. Çiftçilerimizin gözü kar yağışındaydı. Kar yılı var yılı ve bereket yılı demek. Şahinbey Belediyesi olarak ekiplerimiz kar yağışına karşı hazırlıklıydı ve geceden bu yana bu yağışı bekliyorduk. Gece ilk kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

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