HKÜ, Anadolu’nun dört bir yanına bilim insanı yetiştiriyor

Bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu, gelecek nesillerin yetişmesinde rol oynayacak nitelikli akademisyenler yetiştirme hedefiyle de çalışmalarını yürüten Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora programı mezunları ile çevrimiçi platformda bir araya geldi.

“Eğitimin Yaşam Boyu Seninle” vizyonu ile öğrencilerinin mezuniyetlerinin ardından da bağlarını koparmayan HKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 55 doktora programı mezunu ile bir araya geldi. HKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Mazlum Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmada mezunlar, hem birbirleri ile tanıştılar hem de çalışmalarını anlatma fırsatı buldular.

HKÜ’nün farklı doktora programlarından mezun olan, önemli bir kısmı Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yaparken, bir kısmı da kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında orta ve üst düzeyde görevlerini yürüten mezunlar, toplantıda bilimsel ve mesleki birikim ve tecrübelerini paylaştılar.

“Doğruluktan ve etik ilkelerden taviz vermeyin”

Mezunların başarılarının Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne gurur verdiğini dile getiren Prof. Dr. Mazlum Çelik, “Türkiye’nin yükseköğretim sistemine şu ana kadar 55 yetkin akademisyen kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Daha fazlasını başaracağız. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin mezunları olarak sizler birbirinizle dayanışma içerisinde önemli işler başaracaksınız. Doğruluktan ve etik ilkelerden taviz vermeden, heyecanla ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceksiniz” diye konuştu.

Mezunların aktif katılımı gerçekleşen ve fikir alışverişinin yüksek düzeyde olduğu toplantıda, akademik faaliyetlerde iş birliği yapma ve HKÜ Mezunlar Derneği çatısı altında toplanarak yıl içinde tekrar eden toplantılar düzenleme kararları alındı.

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