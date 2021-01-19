Gaziantep’te çadır ağıl çöktü

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kar yağışı nedeniyle çadır ağıl çöktü. Çöken ağılın altında kalan kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle çadır ağıl bir anda çöktü. İçeride bulunan Ayşe S. ve 200 küçükbaş hayvan altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, çöken ağılda mahsur kalan kadın ile küçükbaş hayvanları kurtardı.

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