Gaziantep’te yangın: 2 ölü Alevler arasında kalan 2 çocuk öldü

Gaziantep’te bir evde çıkan yangında 2 çocuk yanarak öldü.
Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde 2 çocuğu bulunan anne kömür sobasını yakarak komşuya gitti. Soba alev alarak yanında bulunan beşiğe sıçradı. Yangında beşikte bulunan 1.5 yaşındaki Ahmet A. ile 4 yaşındaki kardeşi Abdurahman A. alevler arasında kaldı. Anne döndüğünde evinin yandığını görerek itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 çocuğu yanan evden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.