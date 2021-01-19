Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi

Mustafa KANLI-GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te jandarma ekipleri, operasyon yaptıkları bir evde 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Onat Kutlar Mahallesi´nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 adet altın yazılı Tevrat ve 1 adet kağıt kutu ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, ismi açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-01-19 20:56:03
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