Gaziantep'te 2 bin 408 paket kaçak sigara yakalandı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydınbaba mahallesinde bulunan bir işyeri ve deposunda yaptıkları aramalar sonucu 2 bin 408 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.