(Özel Haber) Çöl hayvanlarının kar keyfi Çöl sıcaklarına dayanıklı olan develer, sıcak iklimleri seven akbabalar ve vahşi doğaya alışkın yırtıcı hayvanlar kar keyfi sürüyor Havadan görüntülenen hayvanat bahçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel Haber) Çöl hayvanlarının kar keyfi Çöl sıcaklarına dayanıklı olan develer, sıcak iklimleri seven akbabalar ve vahşi doğaya alışkın yırtıcı hayvanlar kar keyfi sürüyor Havadan görüntülenen hayvanat bahçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İHA

(Özel Haber) Çöl hayvanlarının kar keyfi Çöl sıcaklarına dayanıklı olan develer, sıcak iklimleri seven akbabalar ve vahşi doğaya alışkın yırtıcı hayvanlar kar keyfi sürüyor Havadan görüntülenen hayvanat bahçesinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük hayvanat bahçeleri arasında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan çöl hayvanları ile vahşi doğaya alışkın olan yırtıcı hayvanlar, yoğun kar yağışının keyfini sürdü. Havadan da görüntülenen hayvanat bahçesi, beyaz, sarı ve yeşile uzanan renk cümbüşü ile kartpostallık görüntülere sahne oldu
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Bünyesinde barındırdığı 350 türden 7 bin 500 hayvan ve yüzölçümü ile Türkiye ve dünyadaki eşsiz hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bembeyaz kar örtüsü ile kaplanan hayvanat bahçesinde, sarıdan yeşile dönen renklerin cümbüşü eşsiz görüntülere sahne oldu.

Çöl hayvanlarının ve yırtıcıların kar keyfi
Hayvanat bahçesindeki görevliler, kış koşullarına rağmen hayvanların beslenmelerini aksatmamak için yoğun mesai harcıyor. Çöl sıcaklarına alışık olan ve yaygın olarak kullanılan develer, sıcağa dayanıklı akbabalar, vahşi doğaya alışkın olan kurt, çakal, kartal gibi yırtıcı hayvanlar, geyikler ve kangurular kar yağışının keyfini çıkardı.
Kar yağışına rağmen hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise hem eşsiz manzaranın hem de hayvanları yakından görmenin keyfini sürdü.

"Kar yağışı nedeniyle tüm önlemlerimiz aldık”
Gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar süren kar yağışı öncesi gerekli tüm önlemleri aldıklarını ve hayvanların bakımlarının eksiksiz yapıldığını söyleyen Gaziantep Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aysun Kaya, “Kentimizde etkili olan kar yağışı öncesi, sırası ve sonrasında tüm önlemlerimiz aldık. Bizim zaten her türlü konuda çeşitli ekipmanlarımız ve personelimiz var. Kar yağışlarının olduğu zamanlarda da yıllardır temkinli olarak davranmaktayız. Bu noktada tüm ekipmanlarıyla beraber personelimizi eğitmiş durumdayız. Çalışmalarımızı bu zorlu koşullarda hayvanların düzgün şekilde yemlenmesi sürdürüyoruz. Tüm uğraşımızı bu dönemlerde hayvanların aç kalmaması için yapıyoruz. Kar yağışı sırasında ve sonrasında hayvanların hepsini yemlemiş durumdayız” dedi.

“Kar yağışını bazı hayvanlar seviyor, bazıları sevmiyor”
Bu gibi soğuk havaların bazı hayvanların hoşuna gittiğini, bazı hayvanların ise bu süreçte kapalı barınaklara alındığını belirten Aysun Kaya, “Bu gibi kar yağışlı ve soğuk havalardan çift tırnaklı hayvanlarımız etkilenmiyor. Ama kışın özellikle bu gibi havalardan etkilenen bazı yırtıcı hayvanlarımız var. Bu hayvanlar bu süreçte barınaklarda tutuluyor ve bu barınaklar soğuk havalarda dahil yerden ısıtmalıdır. Bu süreçte bu hayvanları kısa süreli dışarı çıkartıyoruz ve bu süreçte kapalı barınakta temizliğimizi yapıyoruz. Bu havalarda hayvanlarımızı üşütmemek için ve sağlıklarını korumak için gereken tedbirlerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hayvanları enerji verici yemlerle besliyoruz”
Kar yağışının olduğu aşırı soğuk havalarda hayvanlara özel besleyici yemler verdiklerini de açıklayan Kaya, “Kışın soğuk havalarda enerji verici yemlerimiz mevcut. Bu dönemlerde enerji veren yemler hayvanları hem daha fazla sıcak tutuyor hem de daha besleyici oluyor. Bu da hayvanların yaşamlarını ikame ettirmesi veya hasta olmamaları için önem taşıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 2 bin 408 paket kaçak sigara yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 bin 408 paket kaçak sigara yakalandı
Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler var
YEREL HABERLER Sergey Dementev: Türkiye'de çok yetenekli atletler ...
(Özel) Yasak ilişkisinden olan bebeği aldattığı eşine çöpe attırdı Yasak ilişkisinden olan bebeğinin ölümüne neden olan kadın kendini “Ben kötü bir anne değilim” diyerek savundu
YEREL HABERLER (Özel) Yasak ilişkisinden olan bebeği aldattığı eşine ...
Böyle acı görülmedi... 2 kardeşe evleri mezar oldu Annelerinin üşümemeleri için evde bıraktığı 2 kardeş yanarak öldü
YEREL HABERLER Böyle acı görülmedi... 2 kardeşe evleri mezar ...
Gıda Toptancıları Sitesi’ndeki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Gıda Toptancıları Sitesi’ndeki yangın kontrol altına ...
Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele ...
Gaziantep´te hırdavatçıda yangın
YEREL HABERLER Gaziantep´te hırdavatçıda yangın
Gaziantep' Gıda Toptancıları Sitesi'nde büyük yangın
YEREL HABERLER Gaziantep' Gıda Toptancıları Sitesi'nde büyük yangın
Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantep'te çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te kar en çok onları vurdu Gaziantep'te kar yükünü kaldıramayan ağaçlar elektrik kesintilerine yol açtı Soğuk havada metrelerce yüksekteki enerji nakil hatlarını onardılar
YEREL HABERLER Gaziantep'te kar en çok onları vurdu Gaziantep'te kar ...
Gaziantep’te yangın: 2 ölü Alevler arasında kalan 2 çocuk öldü
YEREL HABERLER Gaziantep’te yangın: 2 ölü Alevler arasında kalan 2 ...
Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK'da
YEREL HABERLER Bilal Başacıkoğlu Gaziantep FK'da
Araban'da ekiplerin kar mesaisi
YEREL HABERLER Araban'da ekiplerin kar mesaisi
Gaziantep’te çadır ağıl çöktü
YEREL HABERLER Gaziantep’te çadır ağıl çöktü
Denetime çıkan Başkan Şahin, polis ve çocuklarla kar topu oynadı
YEREL HABERLER Denetime çıkan Başkan Şahin, polis ve çocuklarla kar ...
Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı
YEREL HABERLER Fatma Şahin çocuklarla kar topu oynadı
Gaziantep´te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep´te çadırdan ağıl çöktü; kadın ile 200 ...
Elektrik kablosuna temas eden şahıs öldü
YEREL HABERLER Elektrik kablosuna temas eden şahıs öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
YEREL HABERLER Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
HKÜ, Anadolu’nun dört bir yanına bilim insanı yetiştiriyor
YEREL HABERLER HKÜ, Anadolu’nun dört bir yanına bilim insanı ...
Büyükşehir güvenli seyahat için gece boyu çalıştı
YEREL HABERLER Büyükşehir güvenli seyahat için gece boyu çalıştı
Şahinbey'de karlı yollara anında müdahale
YEREL HABERLER Şahinbey'de karlı yollara anında müdahale
Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan şahıstan şikayetçi olmadılar
YEREL HABERLER Kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ...
Akademisyenlerden model fabrikaya çıkartma GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Burası bölgenin model fabrikası” “Düşünsel, bilimsel ve teknolojik dönüşümü üniversitelerimizle birlikte başaracağız“
YEREL HABERLER Akademisyenlerden model fabrikaya çıkartma GSO ...