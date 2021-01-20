Türkiye genelinde satışı yapılan yaklaşık 1,5 milyon konutun yüzde 2'si Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te satıldı Gaziantep’te 2020'de 35 bin 358 konut el değiştirdi

2020 yılı konut satışlarına ilişkin yapılan araştırmaya göre Gaziantep’te 35 bin 358 konut el değiştirdi. Türkiye genelinde satışı yapılan yaklaşık 1,5 milyon konutun yüzde 2'si Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde satıldı.

Yapılan araştırmalarda Türkiye genelinde 2020 yılında 1 milyon 499 bin 316 konutun satış sonucu el değiştirdiği belirlenirken sıralamada Gaziantep, 35 bin 358 konut satışı ile 9. sırada yer aldı.

Konut satışları Türkiye genelinde olduğu gibi bölge illeri olan Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te 2020 yılında bir önceki yıla göre arttı. Gaziantep, Türkiye genelinde 2020 yılında satışı yapılan 1 milyon 499 bin 316 konutun yüzde 2’si kadar paya sahip oldu. Gaziantep’te gerçekleşen konut satışının 12 bin 227’si sıfır konut satışı, 23 bin 131’i ikinci el satış olurken bunların 12 bin 237’si ipotekli satış olarak gerçekleşti.



Adıyaman’da 2020 yılında 7 bin konut satıldı

Adıyaman’da bir önceki yıla göre konut satışları arttı. 2019 yılında satışı yapılan konut sayısı 7 bin 116 iken 2020 yılında toplam 7 bin 382 konut satıldı. Adıyaman 2020 yılında satılan konut sayısı bakımında tüm iller içinde 42. sırada yer aldı. 2020 yılında Türkiye genelinde satışı yapılan konutun yüzde 0,5’i kadar paya sahip oldu. 2020’de Adıyaman’da gerçekleşen konut satışının 2 bin 956’sı ilk el satış olarak, 4 bin 426’sı ikinci el satış olurken bunların 2 bin 357’si ipotekli satış olarak gerçekleşti.



Kilis’te konut satışı arttı

Kilis’te bir önceki yıla göre konut satışları arttı. 2019 yılında satışı yapılan konut sayısı 2 bin 673 iken 2020 yılında toplam 3 bin 35 konut satıldı. Kilis, 2020 yılında satılan konut sayısı bakımından tüm iller içinde 65. sırada yer aldı. Türkiye genelinde 2020 yılında satışı yapılan konutun yüzde 0,2’si kadar paya sahip oldu. 2020’de Kilis’te gerçekleşen konut satışının bin 116’sı ilk el satış, bin 919’u ikinci el satış olurken bunların 732’si ipotekli satış olarak gerçekleşti.

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