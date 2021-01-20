Gaziantep'te 7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

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Gaziantep’te 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu taciri 4 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu taciri 4 şüpheli hakkında yaptıkları çalışmalarla 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili Y.K., T.G., S.K ve B.K., isimli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramalar sonucu 7 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

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