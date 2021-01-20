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Ölen bebeğini, aldattığı eşine vererek çöpe attırmış

DHA

Ölen bebeğini, aldattığı eşine vererek çöpe attırmış


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, evli ve 3 çocuk annesi Hatice A.'nın, başka biriyle yaşadığı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, gizlediği evde 3 gün sonra hayatını kaybetti. Hatice A., bebeği çöp poşetine koyup, olan bitenden habersiz, işe giden eşine vererek çöp konteynerine attırdı. Olayın ortaya çıkmasıyla tutuklanan Hatice A., yargılandığı davada kötü bir anne olmadığını savundu.
Olay, geçen yıl temmuz ayında meydana geldi. Evli Hatice A., başka biriyle yaşadığı ilişki sonrası hamile kaldı. Hamileliğini gizleyip, evinin banyosunda doğum yapan Hatice A., dünyaya getirdiği bebeğini yatak odasındaki dolapta sakladı. Hatice A., 3 gün sonra hayatını kaybettiğini fark ettiği bebeğin cansız bedenini, ayakkabı kutusuna koyup çöp poşetiyle eşine vererek, çöpe atmasını söyledi. Çöpte bebek cesedinin bulunmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Hatice A.'yı gözaltına aldı.
Sorgusunun ardından tutuklanan Hatice A. hakkında; 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hatice A.'nın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davaya devam edildi.
'KÖTÜ ANNE DEĞİLİM'
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılan Hatice A., bebeği kasıtlı olarak öldürmediğini öne sürdü. Dünyaya getirdiği bebeği başkasına vermeyi planladığını ileri süren Hatice A., "Bebeği evden çıkaramadım. Ölünce de kutuya koyup, sonra poşete sardım ve çöp olduğunu söyleyerek eşime attırdım. Benim 3 çocuğum daha var ve hepsine gözüm gibi baktım. Ben kötü bir anne değilim. Çocuklarımın da bana ihtiyacı var" diyerek tahliyesini talep etti.
Sanık Hatice A.'nın avukatı da müvekkilinin zor durumda olduğu için evde doğum yaptığını ve bebeğin ölümünün doğal olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.
Duruşmaya tanık olarak katılan sanık Hatice A.'nın kızı Fatma A., annesinin banyoda doğum yaptığından haberi olmadığını söyledi. Annesinin tahliye edilmesini isteyen Fatma A., şu an 2 kardeşine mecburen kendisinin annelik ettiğini belirtti.
Hatice A.'nın eşi Osman A. ise eşi ile aralarının bozuk olduğunu ve ayrı odalarda kaldıklarını ifade ederek, olay günü çöpe attığı poşette ne olduğunu bilmediğini belirterek, "Sabah işe gidiyordum, eşim çöp poşeti verdi. İçinde yeğenimin kendisine olmadığı için bana getirdiği ayakkabının kutusu vardı. Ben de işe geç kaldığım için kontrol etmedim ve poşeti çöpe attım. Bir gün sonra eve polisler gelince eşimin doğum yapıp, ölen bebeği çöpe attığını öğrendim. Olaydan sonra ben de mağdur oldum, çünkü çocuklarıma bakamıyorum. Eşimin tahliye edilmesini istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşma sonunda savcılığın açıkladığı mütalaaya karşı, sanık avukatına savunma yapması için süre verilmesine karar vererek davayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-01-20 14:04:24

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