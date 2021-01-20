Gaziantep’te toplantı ve gösteri alanları açıklandı

Gaziantep Valiliği 2021 yılında toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılabilecek güzergahları açıkladı.

Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaparak, açık yer toplantı ve gösteri yürüyüş alanı olarak Çakmak Mahallesinin belirlendiğini açıkladı. Valilik ayrıca gösteri ve yürüyüş güzergahlarının ise 14 Şehit Anıtından başlanarak Kadı Osman sokağını takiben tur otobüsleri park alanı bitiş ve Kıbrıs Caddesi ile Kamil Ocak Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Kamil Ocak Caddesini takiben Arkeoloji müzesi önünde son bulacak olarak belirledi. Gaziantep Valiliği yazılı olarak yaptığı açıklamada “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 26. maddeleri ile bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmenliğin 3. maddesi gereğince, ilimizde açık yer toplantı ve gösteri yürüyüş alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park alanı; Gösteri ve Yürüyüş Güzergahları ise 14 Şehit Anıtından başlayarak Kadı Osman Sokağını takiben Tur Otobüsleri Park Alanı bitiş ve Kıbrıs Caddesi ile Kamil Ocak Caddesinin kesiştiği yerden başlayarak Kamil Ocak Caddesini takiben Arkeoloji müzesi önünde son bulacak şekilde belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

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