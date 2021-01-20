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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te deprem master planı hazırlanacak

İHA

Gaziantep'te deprem master planı hazırlanacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli oluşturulan “Deprem Master Planı” Gaziantep modeliyle geliştirilerek şehirde meydana gelecek olası bir deprem durumunda haberleşme, ulaşım, barınma, yardım dağıtımı gibi zaruri ihtiyaçların yol haritası belirlenecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) iş birliğinde “Gaziantep İli Deprem Master Planı” çalışmalarına ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Mehmet Gündüz, Elektrik Mühendisler Odası Gaziantep Şube Başkanı İslim Arıkan, Gaziantep İnşaatlar Mühendisi Odası Başkanı Gökhan Çeliktürk, Jeofizik Mühendisler Odası İl Temsilcisi Burhan Can Polat, Jeoloji Mühendisler Odası İl Temsilcisi Mehmet Tevfik Uygur, Gaziantep Makine Mühendisleri Odası Başkanı Aykut Kocalar ve Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Fatma Aslı Tezel katıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanılan “Deprem Master Planı” projesi, Gaziantep Valiliğince görevlendirilecek kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personeller ve sahada yer alacak mühendisler aracılığıyla geliştirilecek. Projenin öncelikli amacı; deprem öncesi kısa ve uzun vadeli tedbirleri belirlemek olacak, meslek odalarının katkılarıyla da öncelik verilmesi gereken çalışmalar detaylandırılarak son halini kazanacak.
“Deprem değil, çürük binalar öldürüyor”
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Gaziantep Modeli’nin yeniden başka bir projeyle somutlaştırılması için bir arada bulunuyoruz. Gaziantep Modeli, birlikte iş yapma modeli olarak Türkiye’ye örnek. Yaklaşık 6 yıldan beri İnşaat Mühendisleri Odası ile konuştuğumuz bir ‘Deprem’ başlığı var. Şimdi de Deprem Master Planı ile ilgili nelerin yapılacağına dair bir çalışma yürütüyoruz. Ardından TÜBİTAK’a gittik. Orada yapılmasını planladığımız çalışmanın çok daha büyük bir altyapı ile oluşturulduğunu gördük. Orada gördüğümüz teoriyi şehrimizde hızlı bir şekilde pratiğe geçirmek için harekete geçtik. TEKNOFEST, bize büyük bir fırsat verdi. TÜBİTAK başkanımız buraya geldiğinde ilk imzamızı attık. Gaziantep Büyükşehir olarak projenin getireceği bilançonun ağırlığına bakmadan bu işin içinde olacağımızı söyledik. Her şeyden önce Deprem Master Planı ile önümüzü görmemiz gerekiyor. Bundan daha da önemlisi ilgili başkanlarımız gönüllü bir şekilde ‘biz de bu işin içindeyiz’ dediler. Olağanüstü bir kıymetli bir şey. En önemli gücün yetişmiş insan gücü olduğuna yine şahitlik ettik. Bizi yetiştiren bu memlekete biz hizmet borçluyuz. Yarın deprem olduğunda insanımıza en ufak bir şey olursa bunun sorumluluğu hepimizin üzerinde. Bizim bu bilinçle çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Deprem bizim ülkemizin gerçeği. İslahiye Nurdağı hattındaki deprem merkezinde nelerin olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla okullar başta olmak üzere bütün çocuklarımızı korumak adına ailelerimize ne yapmaları gerektiği hakkında bilinç aşılamamız gerekiyor. 2000 yılından önce deprem yönetmeliklerine göre yapılan binalarda sorun var. Kamu binalarının durumu hakkında toplanacak bilginin koordinasyonunu da valimiz yapacak. İşin özü deprem öldürmüyor, çürük binalar öldürüyor. Biz, yüksek teknolojiyle ‘Akıllı Şehir’ hedefimiz var. Bu yüzden bu mesele bizim açımızdan çok önemli, meseleyi sahiplenmemiz lazım” dedi.
“2021, afet riskini azaltma yılı”
“2021 yılı İçişleri Bakanlığı’mız tarafından afet risklerini azaltma yılı olarak ilan edildi” diyen Gaziantep Valisi Davut Gül, “2 gün önce Bakan Süleyman Soylu, bütün il valilerine bu talimatı verdi. Türkiye’de çalışma başladı. Gaziantep’in farkı biz bunu Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde meslek odalarımızla birlikte çok daha önceden çalışmaya başlamıştık. Dolayısıyla bu protokol, çalışmalarımıza denk gelmiş oldu. Bu protokolde çok büyük emek var, Gaziantep Modeli var. Her kesin çözümün bir parçası olduğu bir yöntem var. Bu anlamda da emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne emeği geçecek diğer iş birlikçi kuruluşlarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Afetlerin türleri çok geniş bu yüzden güçlü ve dayanıklı binalar şehre kazandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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