Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım (2)

KARDEŞLER YAN YANA DEFNEDİLDİ
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki katlı müstakil evin alt katında çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli Ahmet ve Abdurrahman Alalu kardeşlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Nizip'e getirilen iki kardeş için Nizip Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze öncesi çocuklarının tabutlarına kapanarak gözyaşı döken Vahit Alau, "Allah iki yavrumu da aldı. Allah rahmet etsin. Geldik, yetiştik ama kurtaramadık Her şey 2 dakika içinde oldu" dedi.
Alau kardeşler, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Nizip Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet KILIÇ
2021-01-20 17:15:42
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