Gaziantep'te, 276 kişiye koronavirüs cezası

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 276 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerince kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 232, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 44 kişiye idari 900'er lira idari para cezası uygulandı. Açıklamada, ayrıca, maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 111 kişinin ise ikaz edildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-01-21 11:42:18



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