Milletvekili Yüksel’den Araban’a ziyaret

Araban Belediyesi ile AK Parti Araban İlçe Teşkilatına ziyarette bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Araban Belediyesi ziyareti sırasında Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Araban Belediyesini ziyaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan Araban Belediyesinin ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alarak çalışmaları değerlendirdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Yüksel, ’’Araban Belediye Başkanımız Hasan Doğru’yu ziyaret ederek yapılan çalışmaları değerlendirdik. Misafirperverliği için teşekkür ederim’’ dedi.

Başkan Doğru ise, ’’Milletvekilimiz Müslüm Yüksel ilçe teşkilatımızı ve bizleri ziyaret ettiler. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz’’ diye konuştu.

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