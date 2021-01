GSO’da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odasında (GSO) yılın ilk meclis toplantısı Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve danışma kurulu üyelerinin katılımıyla Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında yapıldı.

Salgın nedeniyle video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, kent ve ülke ekonomisi ile salgın sürecinde gelinen son durum hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında, salgına rağmen sanayicilerin üretim, ihracat ve istihdamda büyük başarı gösterdiklerini belirterek, bu başarıda emeği olan herkesi kutladı.

Meclis üyelerine kamu tarafından yürütülen çalışmalar ve Gaziantep’e yapılacak yatırımlar hakkında bilgiler veren Nejat Koçer, “Gaziantep’e eğitim, sağlık, ulaşım gibi farklı alanlarda çok büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizdeki havalimanı inşaatı hızla devam ediyor. Eğitimle ilgili Gaziantep’e son 2 yılda 1 milyar 200 milyon TL bütçe sağlandı. Eğitim alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını yapıyoruz. Sağlıkta ise şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor ve Beykent bölgesine de 500 yataklı hastane yapılacak. Bu konuda yer tahsisi yapıldı. Ulaşımla ilgili de çok önemli projeler yürütüyoruz ve şu an şehrimizin her yeri adeta şantiye gibi. Yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden aldığımız güçle, sizlerin bir temsilcisi olarak, Gaziantep ve Türkiye için bizler de büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Gaziantep Sanayi Odamız ile iş birliği içerisinde sanayimizin rekabet gücünü artırma noktasında her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz. Sizlerden gelen her türlü konuda da sonuna kadar yanınızdayız. İnşallah 2023 yılında kentimizin temel konuları da çözülmüş olacak. Gaziantep ülkemizin en hızlı büyüyen şehirlerinden bir tanesi. Hem ekonomik, hem sosyal anlamda çok hızlı büyüyoruz. Dolayısıyla şehrimizin altyapısını bu büyümeye karşılık gelecek şekilde yapmak da gittikçe zorlaşıyor ama biz zoru seviyoruz. Bu zamana kadar da nasıl gayret gösterdiysek, insanımızın hizmetinde olduysak, aynı şekilde şehrimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

"Zorluklara rağmen her yıl yeni bir rekora imza atıyorlar”

Yılın ilk meclis toplantısında Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Gaziantep, tüm dünyada yaşanan zorluklara rağmen gerek üretim ve ihracat, gerekse istihdamda yine rekor kırdı. Sanayicilerimiz, üreticilerimiz, ihracatçılarımız her yıl yeni bir rekora imza atıyor. Salgın döneminde ise bu başarıya ulaşmanın anlamı çok daha farklı ve şehrimiz adına büyük bir gururu vesilesi. İnşallah 2021 yılı sağlık dolu, daha güzel ve bereketli bir yıl olur” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Gaziantep’in başarısını konuşuyor"

Meclis üyelerine GSO faaliyetlerini anlatan ve Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdam rakamları hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, yeni yılın ilk meclis toplantısına da videokonferans ile başladıklarını en yakın zamanda bir araya gelmeyi umut ettiklerini söyledi.

Zor bir yılın ardından 2021 yılının, başlayan aşı uygulamalarıyla birlikte başta sağlık olmak üzere, her anlamda güzel bir yıl olmasını temenni eden Ünverdi, “Pandemiye rağmen sizlerin özverisi, alın teriyle üretimde, istihdamda ve ihracatta büyük bir başarıya imza attık. Şehrimizle, insanımızla ne kadar gurur duysak azdır. Türkiye emin olun Gaziantep’i konuşuyor. Gaziantep ayakta alkışlanıyor ve ben de sizleri ayakta alkışlıyorum. Bu süreçte hep yanımızda olan, sorunlarımızı ilgili Bakanlıklar nezdinde çözüme kavuşturan Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer’e, siz değerli meclis üyelerimize, tüm sanayicilerimize ve şehrimiz için taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep Türkiye’nin can damarı, nefes alanıdır. Bunu zor günde, dar günde daha iyi anlıyor ve görüyoruz” dedi.

“Gaziantep ihracatta yönünü Ortadoğu’dan Batıya çevirdi”

Kentin ihracatının geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 41,7 oranında arttığını ve Gaziantep ihracatta yönünü Ortadoğu’dan batıya çevirdiğini dile getiren Adnan Ünverdi, “İhracatımız geçen yılın ortalamasına göre yüzde 6,1 oranında arttı ve 2020 yılında ilk 10 il içinde ihracatta 5’inci sırada yer aldık. 2020 yılında ABD’ye olan ihracatımız yüzde 41,5, Almanya’ya yüzde 29,1, İngiltere’ye yüzde 21,6 oranında artmış durumda. Geçen yıla göre Amerika ülkelerine yüzde 39,4, AB ülkelerine ise yüzde 10,8 oranında artış gerçekleşmiştir. OSB’de 2019 yılına göre elektrik tüketiminde yüzde 5,2’lik bir artış söz konusudur. Bu da Gaziantep’in çalıştığının, ürettiğinin en önemli göstergesidir” diye konuştu.

