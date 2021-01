Şahinbey'de 15 bini aşkın işyerine ihtar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde zabıta ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde 144 bin 503 iş yerini denetlerken, kurallara uymayan 105 bin 62 iş yerine ihtar verildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri tüketici bilincini oluşturmak amacıyla bir çok projeye imza atarken, iş yerlerinide sır sık denetleyerek hijyen kurallarına uyulmasını sağlıyor. İnsan sağlığı konusunda duyarlı hareket eden zabıta ekipleri, 2020 yılı içerisinde 144 bin 503 iş yerini denetlerken, 105 bin 962 iş yerine ihtar vedi. Ekipler denetimlerde ele geçirilen tonlarca tarihi geçmiş, bozulmuş ve sahte ürünü ise imha etti.

Amaçlarının halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak olduğunu kaydeden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin günün 24 saati görev başında olduğunu ve büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi.

Zabıtaların mesai saati gözetmeksizin kullanılan ham maddenin işlenişini görebilmek adına denetimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen her türlü şikayeti dikkate alarak, konuyla ilgili gerekli çalışma ve denetimleri anında yapmaktadır. Gıda ve bozuk ürün konularında vatandaşlarımız da duyarlı davranmalı. Her türlü şikayet ve ihbarlarını zaman geçirmeden belediye veya zabıta ekiplerine bildirmeliler. Bu sayede insan sağlığını tehdit eden unsurlar, vatandaşımıza zararı dokunmadan engellenecektir. Zabıta ekiplerimiz ayrıca geçtiğimiz yıl tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs ile ilgili olarak maske, mesafe ve hijyen denetimleri yaparak vatandaşların salgının yayılmasını engellemek adına önemli çalışmalara imza atmış ve çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için her zaman önemlidir bu anlamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

