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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep, sarımsağı ile de ön plana çıkacak

DHA

Gaziantep, sarımsağı ile de ön plana çıkacak


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ARABAN (Gaziantep), (DHA)YEMEK ve tatlıları ile ünlenen fıstık, zeytin ve nar üretimi ile adından söz ettiren Gaziantep, sarımsağı ile de Türkiye'de ön plana çıkmayı hedefliyor. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Ovası´nda yetiştirilen ve Türkiye'deki üretimin yüzde 25'ini karşılayan sarımsağın gelen talepler ile ekim alanını genişlettiklerini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda fıstığının yanı sıra sarımsağı ile de herkese Gaziantep'ten söz ettireceğiz" dedi.
Araban´da üretilen kalitesi ve aromasıyla nam salan sarımsak, Türkiye'de ihtiyacın yüzde 25'lik kısmını karşılıyor. İlçenin bazı bölgelerinde yoğunluk kazanan sarımsak ekili arazilerde şu anda yaklaşık bin kişi çalışıyor.
Geçen yıl üretilen sarımsağın bölgedeki çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçenin tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olduğunu ve bunun da önemli bir bölümünü sarımsağın oluşturduğunu belirtti. Araban Ovası'nda üretimi yapılan sarımsakla ilgili ciddi istihdam sağlandığını anlatan Doğru, hasat döneminde yaklaşık 10 bin tarım işçisinin ilçede çalıştığını ifade ederek, "Geçen yıl ilçemizde 15 bin dekar sarımsak üretim alanımız vardı. Bu yıl 25 bin dekar ekim alanımız mevcut. Ekim alanlarının her geçen gün de artacağını düşünüyorum. Bu yıl dönüm rekoltenin daha da artacağını öngörüyoruz" dedi.
'SARIMSAĞA KATMA DEĞER KATACAĞIZ'
Hasan Doğru, sarımsak üreticilerinin oluşturduğu kooperatifin de faaliyete geçmesiyle ürüne ciddi katma değer sağlayacağını söyledi. Proje kapsamında soğuk hava deposunun kurulması, sarımsağın işletilmesi, kurutulması ve turşusunun yapılması gibi çalışmalar olacağını anlatan Doğru, "Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak olan kooperatifimizin projesi yaklaşık yirmi gün öncesinde onaylandı. 500 bin TL bütçe ile bu proje hayata geçirilecek. 250 bin TL yüzde 50 payla belediye olarak biz de kooperatife ortak olacağız. İşin lokomotifi belediye olacak. Çiftçilerimiz için sarımsağa bir katma değer katacağız. Soğuk hava deposunun kurulması, bunun işletilmesi, kurutulması, turşusunun yapılması gibi çalışmalar olacak" şeklinde konuştu.
`HASAT DÖNEMİ 10 BİN TARIM İŞÇİSİNE KAPILARIMIZI AÇIYORUZ'
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, Türkiye'de sarımsak ihtiyacının yüzde 25'nin ilçeden karşılandığını Araban sarımsağının kaliteli olmasının sebebinin de ekimin diğer bölgelere göre erken olmasından kaynaklandığını söyledi. Altun, hasat dönemi çevre illerden gelen 10 bin mevsimlik tarım işçisinin ilçede istihdam edildiğini ifade etti. Geçen yıl 25 bin ton olan sarımsak rekoltesinin bu yıl 40 bin ton olmasının beklendiğini Altun şöyle konuştu:
"Çiftçilerimiz sarımsaklarını eylül ayında ekiyor ve mayıs ayında hasadını yapıyoruz. Sarımsak yaklaşık dokuz ay toprak içinde oluşumunu sağlıyor. Ovamızda 25 bin dekar alanda sarımsak üretimi var. Sarımsak üretimimizle aslında hem biz çalışan işçilerimize istihdam sağlıyoruz hem de Türkiye'nin sarımsak ihtiyacını karşılıyoruz."
İlçedeki çiftçilerden Mustafa Doğan ise Araban Ovası´nda yetişen sarımsağın dünyadaki en lezzetli ve en kaliteli sarımsak olduğunu ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2021-01-22 08:53:26

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