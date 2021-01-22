Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı Bir ay sonra gözündeki cam kırığı fark edilen genç, sağ gözünü kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı Bir ay sonra gözündeki cam kırığı fark edilen genç, sağ gözünü kaybetti

İHA

Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı Bir ay sonra gözündeki cam kırığı fark edilen genç, sağ gözünü kaybetti

Gaziantep’te geçirdiği baygınlık sonucu cam bardağın üzerine düşen gencin gözüne cam kırığı battı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan gencin gözünde yaklaşık 2 santimetrelik cam kırığı unutuldu. Gencin gözündeki cam parçası yapılan ikinci bir ameliyat ile çıkarılırken, görme yetisini kaybeden gözünün yerine protez göz takıldı.
Gaziantep’te bayılan B.T isimli bir genç, su bardağının üzerine düşerek gözünden yaralandı. Kırılan bardağın parçaları ise gencin sağ gözüne battı. Olay sonrası Gaziantep'te hastaneye kaldırılan genç, gözüne batan bardağın parçaları ameliyat ile temizlendi. Ameliyat sonrasında yapılan pansuman ve tedavilerin ardından ise taburcu edilerek evine gönderildi. Gözündeki ağrı ve rahatsızlıkları geçmeyen bir genç başka bir hastaneye giden genç, gözünde cam kırığının unutulduğunu öğrendi. Yaklaşık 1 ay boyunca gözünde cam kırığı ile yaşamak zorunda kalan genç, ikinci kez gözünden ameliyat oldu. Gözündeki sinirlerin tahrip olduğu ve görme yetisini kaybettiği belirtilen gözü de ameliyat ile alınan gence protez göz takıldı.
Sağ gözünü kaybeden genç ve ailesi, yapılanların ihmal olduğunu belirterek, doktordan davacı oldu.

“Hukuki işlem başlatıldı”
Mağdur olan genç için hukuki süreç konusunda yardımcı olduklarını ve hukuki sürecin başladığını ifade eden Adli Tıp Uzmanı Doçent Doktor Bekir Karaaslan, “Bağımsız olarak Adli Tıp Uzmanı olarak çalışıyorum. Hasta haklarıyla ilgili bir dernek kurduk. Pozitif Hasta Hakları Derneğini kurduk. Derneğimizin asıl amacı ise tıp konusunda yaşanan kötü uygulamalarla ilgili mağdur olan hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz danışmanlık ve hukuksal hizmet sunuyoruz. Kısa sürede çak sayıda çalışmalar yapmaya başladık. Şuanda bu konuyla alakalı bariz bir örneğimiz var. Mağdur edilen bir gencimiz, annesi ile birlikte bize başvuruda bulundu. Yakın tarihte gözüne bir cam parçası giriyor. Gözüne batan yabancı cisim dolayısıyla bir hastaneye gidiyor. Gerekli tetkikler yapılıyor. Tomografisi çekiliyor ve aynı gün ameliyata alınıyor. Ameliyat öncesi tomografilerde gözünde bir yabancı bir cisim olabilir şeklinde bir ibare olmasına rağmen ameliyat esnasında cam parçasından ve herhangi bir yabancı cisimden bahsedilmediği ve ameliyatında tam olarak yapılmadığı için ameliyata son veriyorlar. Gencimizin gözüne pansuman yapıp, gözünü kapatıp taburcu ediyorlar. Gencimiz gözünde cam kırığı olmasına rağmen 12 haftada bir kontrole gidiyor, yapılan tetkiklerde gözde ilerleme yok aksine daha kötüye gitme var. Aradan 1 ay geçiyor ve aile daha sonra çocuklarını başka bir doktora götürüyor. Gittikleri doktor gözün tamamen işlevini yitirdiğini söylüyor ve ameliyat sonrası gencin gözü alınıyor. Gencin gözünün içinden 2 santimetreye yakın bir cam kırığı çıkıyor. Hastanın ve ailesinin bu konuda hiçbir şekilde haberi yok. Dolayısıyla o cam parçası yüzünden gencimizin bir gözü alınmak zorunda kalıyor. Bizde aileye yardımcı olarak avukatımız tarafından gerekli hukuki işlemleri başlattık” diye konuştu.

“Adaletin yerini bulmasını istiyoruz”
Çocuğunun ihmal sonucu gözünden olduğunu belirten anne Zekiye ise “Olay sonrası çocuğumuzu hastaneye götürdük. Bütün tetkiklerini yaptılar ama çocuğumuzun gözünde yabancı bir cisim olduğuna dair hiçbir şey söylemediler. Hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Özellikle sormamız halde söylemediler ancak gözünde cam kırığı varmış. Bir başka doktora götürdük ve tomografi sonucunda gözünde yabancı cisim olduğunu söylediler. Benim çocuğumu mağdur ettiler, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep, sarımsağı ile de ön plana çıkacak
YEREL HABERLER Gaziantep, sarımsağı ile de ön plana çıkacak
Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği Şefkat Mağazası ile 400 aileye yardım ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet ...
Bu kez vatandaşlar ekipleri kurtardı Kurtarma ekipleri yolda kaldı
YEREL HABERLER Bu kez vatandaşlar ekipleri kurtardı Kurtarma ...
Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı
YEREL HABERLER Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı
Şahinbey'de 15 bini aşkın işyerine ihtar
YEREL HABERLER Şahinbey'de 15 bini aşkın işyerine ihtar
OSB Başkanı Şimşek Bakan Karaismailoğlu ile görüştü OSB’ye Bakan desteği
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek Bakan Karaismailoğlu ile ...
GKV’nin altın kulaçları 8 madalya kazandı
YEREL HABERLER GKV’nin altın kulaçları 8 madalya kazandı
Şehit Kamil annesinin mezarı başında anıldı Fadıloğlu: “Antep, namuslu ölmek isteyen kahramanların diyarıdır”
YEREL HABERLER Şehit Kamil annesinin mezarı başında ...
GSO’da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GSO’da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Nişastadan poşet yaptılar Nişastadan yapılan ambalaj ödül aldı
YEREL HABERLER Nişastadan poşet yaptılar Nişastadan yapılan ambalaj ...
Milletvekili Yüksel’den Araban’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Yüksel’den Araban’a ziyaret
Gaziantep'te, 276 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 276 kişiye koronavirüs cezası
Teröristleri kovaladıkları dağlarda hayvanları unutmadılar
YEREL HABERLER Teröristleri kovaladıkları dağlarda hayvanları ...
Cengiz Halil Çiçek, istişare kurulundu SANKO Holding Basın danışmanı Cengiz Halil Çiçek Ekonomi Gazeteciler derneği Yüksek İstişare Kurulu'na seçildi
YEREL HABERLER Cengiz Halil Çiçek, istişare kurulundu SANKO Holding ...
Gaziantep'e özgü 'nohut dürüm' tescillendi
YEREL HABERLER Gaziantep'e özgü 'nohut dürüm' tescillendi
Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım (2)
YEREL HABERLER Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ...
Yanarak ölen iki kardeş yan yan defnedildi
YEREL HABERLER Yanarak ölen iki kardeş yan yan defnedildi
Feci yangında elektrik panosu iddiası İki kardeşi hayattan koparan yangının elektrik panosundan çıktığı iddiası Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Feci yangında elektrik panosu iddiası İki kardeşi ...
Gaziantep'te deprem master planı hazırlanacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te deprem master planı hazırlanacak
Şahinbey belediyesi tablet desteğini 50 bine çıkardı
YEREL HABERLER Şahinbey belediyesi tablet desteğini 50 bine çıkardı
El emeği ürünler görücüye çıktı
YEREL HABERLER El emeği ürünler görücüye çıktı
Gaziantep’te toplantı ve gösteri alanları açıklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te toplantı ve gösteri alanları açıklandı
Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım
YEREL HABERLER Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ...
Ölen bebeğini, aldattığı eşine vererek çöpe attırmış
YEREL HABERLER Ölen bebeğini, aldattığı eşine vererek çöpe attırmış