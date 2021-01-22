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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV’li minikler ilk kişisel resim sergilerini evlerinde açtı

İHA

GKV’li minikler ilk kişisel resim sergilerini evlerinde açtı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri görsel sanatlar dersinde yaptıkları resimlerden oluşan ilk kişisel resim sergilerini evlerinin sanat köşesinde düzenledikleri mini törenlerle açtı. Öğrenciler online uygulanan görsel sanatlarında yaptıkları eserleri sosyal medyada paylaşarak gözler önüne serdi.
2020/2021 yılını Covid19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yaparak geçiren öğrenciler sosyal ve sanatsal faaliyetlerini de pandemi koşullarına uygun gerçekleştiriyor. GKV Özel İlkokulu birinci sınıf öğrencileri Görsel Sanatları öğretmenleri Emine Korkmaz’ın rehberliğinde ilk kişisel resim sergilerini evlerinin salonlarında düzenledikleri törenlerle açtı. Dönem boyunca yaptıkları çalışmalardan oluşan sergilerini evlerinde oluşturdukları sanat köşesinde sergileyen öğrenciler sergileriyle ilgili çektikleri fotoğrafları da sosyal medya üzerinden paylaşarak eserlerini kamuoyuna sundu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar öğretmeni Emine Korkmaz zorlu bir dönem olmasına rağmen öğrencilerin görsel sanatlar alanında en iyi koşullarda eğitim alabilmesi için teknolojinin bütün imkanlarını kullandıklarını ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine önemli katkılar sağladıklarını ifade etti. Korkmaz yaptığı değerlendirmede, “2020/2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminde öğrencilerimiz yaptıkları resim çalışmalarını bir araya getirerek “Sergim Evimde” etkinliği kapsamında evlerinde bir sanat köşesi oluşturarak ilk kişisel resim sergilerini evlerinde açtı. Hepsini yürekten kutluyorum. İkinci yarı dönemde umuyorum ki yüz yüze eğitime geçer ve öğrencilerimizle daha güzel etkinliklere imza atarız” diye konuştu.

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