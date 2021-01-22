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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batuhan, unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti

DHA

Batuhan, unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti


Ahmet KILIÇAhmet ATMACA /GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, baygınlık geçirip masanın üzerindeki bardağın üzerine düşen Batuhan Ş.´nin (15) gözüne 2 santimetrelik cam parçası girdi. Kaldırıldığı özel hastanede ameliyat sırasında unutulan cam parçası nedeniyle Batuhan Ş. bir gözünü kaybetti. İkinci bir ameliyatla çıkarılan cam parçasının ardından görme yetisini kaybeden gencin gözüne protez takıldı. Ailenin şikayeti üzerine başkanlığını Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Bekir Karaaslan'ın yaptığı Hasta Hakları Derneği, mağduriyetin giderilmesi için çalışma başlattı.
Batuhan Ş., 5 beş ay önce evinde kahvaltı yaparken baygınlık geçirip, masanın üzerindeki çay bardağının üzerine düştü. Bardak kırıldı, 2 santimetrelik cam parçası, Batuhan Ş.'nin sağ göz yuvasının içine kaçtı. Ailesi, olayın ardından çocuklarını bir özel hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Batuhan Ş.´nin gözündeki cam parçası, unutuldu. Yaklaşık 40 gün gözünde 2 santimetre uzunluğundaki cam parçası ile yaşayan ve camın sürekli hareket etmesi ile sinir dokuları parçalanan Batuhan Ş., bir gözünü kaybetti.
Yaşananların ardından Batuhan Ş., yeniden gittiği hastanede ameliyata alındı. Cam parçası çıkarılan ancak görme yetisini kaybettiği belirlenen Batuhan Ş.'nin sağ gözüne protez takıldı.
Batuhan Ş.'nin ailesi, yaşananların ardından şikayetçi oldu ve destek için kentte bulunan Hasta Hakları Derneği'ne de müracaatta bulundu.
Hasta Hakları Derneği Başkanı Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Bekir Karaaslan, Batuhan Ş.'nin tedavi sürecinde ihmallerin söz konusu olduğunu söyledi. Dernek olarak gönüllülük usulü ile hizmet verdiklerini anlatan Doç. Dr. Karaaslan, sağlık alanında yaşanılan tüm mağduriyetlerde vatandaşlara destek olacaklarını ifade etti.
`MAĞDURİYETLERİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUZ´
Batuhan Ş.'nin yaşadığı mağduriyet için de hukuki süreç başlatılacağını vurgulayan Doç. Dr. Karaaslan, şöyle konuştu:
"Şu anda bariz bir hekim hatasıyla yaşanan mağduriyet üzerine mücadele veriyoruz. Yakın zamanda bir çocuğumuzun gözüne cam parçası giriyor. Çocuk bir sağlık kurumuna götürülüyor. Gerekli tetkikler yapılıyor, tomografisi çekiliyor ve aynı gün ameliyata alınıyor. Ameliyat öncesinde tomografide gözde bir yabancı cisim olduğu da belirtilmesine rağmen ameliyata son veriliyor ve göze pansuman yapıp çıkarılıyor. Gözün küçülmeye başlamasının ardından bir ay kadar süre sonra hasta çocuk başka bir hekime götürülünce gözün tamamen iptal olduğu söyleniyor. Gözün alınması gerektiği belirtiliyor. Göz yuvasından alınıyor ve göz içinden çıkan cam parçasının büyüklüğü 2 santimetre olarak kayıtlara geçiyor. Şu anda çocuğumuzun bir gözü yok ve bu gözünün yerine de görsel amaçlı protez bir göz takıldı. Bu hususta çocuğumuz ve ailesi için gerekli desteğimizi verdik ve hukuki süreci başlattık."
ANNE: BİZİM BAŞIMIZA GELDİ BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN
Gerçekleştirilen ameliyatta hekimler tarafından göz içinde cam parçası kaldığının kendilerine bildirilmediğini iddia ederek oğlunun bir gözünü kaybetmesine sebep olunduğunu ileri süren anne Zekiye Ş., "Çocuğum masada oturduğu sırada baygınlık geçirdi ve bardağın üzerine düştü. O sırada cam bardak kırıldı ve gözünü parçaladı. 6 Eylül tarihinde hastaneye götürdük ve cam parçası kesmiş sadece denildi. Acil ameliyat yapılması gerektiğini söylediler ve tüm tetkikleri yapıp ameliyata aldılar. Tüm bunlar yapılırken gözün içinde yabancı bir cisim olduğuna yönelik bir şey söylenmedi. Çocuğumu mağdur ettiler. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bugün bizim başımıza geldi, yarın başkalarının başına gelmesin" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep
2021-01-22 11:09:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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