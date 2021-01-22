GKV’nin Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e vefa ödülleri sahiplerini buldu

Bütün dünyayı etkileyen Covid19 pandemisi ile mücadele sürecinde virüse karşı geliştirilen ilk aşının mimarları, Türk bilim insanları “Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'e Vefa Projesi” kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerini başarılı çalışmalarından dolayı ödüllendirdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları tarafından düzenlenen “Dr. Özlem Türeci ile Prof. Dr. Uğur Şahin'e Vefa Projesi” kapsamında ki yarışmalara katılarak çeşitli dereceler elde eden öğrenciler ödüllendirildi. Covid19 önlemleri kapsamında düzenlenen ve yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden öğrencilere GKV Özel Okulları Başarı Madalyaları ve başarı belgelerinin takdim edildiği ödül törenine GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, proje koordinatörleri GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu ve idarecilerimiz katıldı.

“Gençlerimizi bilimsel çalışmalara özendirmek zorundayız”

Öğrencilerin bilimsel çalışmalara yönelmesi ve özendirilmeleri yönündeki projelerin etkili olduğunu ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki başarılı öğrencileri kutlarken yaptığı değerlendirmede, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak gerçekleştirdiğimiz projenin ilk aşamasında; GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu ve GKV Özel Liseleri öğrencilerimizin yaptığı resim çalışmaları yer alırken ikinci aşamada Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz Prof. Dr. Uğur Şahin’e ve Dr. Özlem Türeci’ye hitaben İngilizce ve Almanca mektuplar yazdılar. 3. aşamada ise yine Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz “Prof. Dr. Uğur Şahin’e ve Dr. Özlem Türeci’yi” nasıl tanımlarsınız sorusuna yönelik İngilizce/Almanca slogan ve İngilizce/Almanca hashtag’ler üreterek çalışmalarını tamamladılar. Covid19 virüsüne karşı tüm dünyaya umut ‘aşılayan’ Prof. Dr. Uğur Şahin’e ve Dr. Özlem Türeci’ye minnettarlığımızı sunmak için hazırlanan resimler, mektuplar, sloganlar ve hashtag’ler kategorilerine göre ödüllendirilirken; diğer tüm çalışmalar da sayın Prof. Dr. Uğur Şahin’e ve sayın Dr. Özlem Türeci’ye iletilecektir. Öğrencilerimiz tarafından yapılan çalışmalar önümüzdeki günlerde sanal sergi ve dijital katalog aracılığıyla sosyal medya hesaplarımızda paylaşılacaktır. Projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri ve çabaları bulunan proje koordinatörleri GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman ve GKV Özel Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı Hayal Bazoğlu başta olmak üzere yarışmalara katılan, emek veren, çaba gösteren ve dereceye giren bütün öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

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