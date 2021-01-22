Adalet Bakanı Gül’den Anayasa Mahkemesi açıklaması Bakan Gül: “Anayasa Mahkemesinin kararları bağlayıcıdır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Gül’den Anayasa Mahkemesi açıklaması Bakan Gül: “Anayasa Mahkemesinin kararları bağlayıcıdır”

İHA

Adalet Bakanı Gül’den Anayasa Mahkemesi açıklaması Bakan Gül: “Anayasa Mahkemesinin kararları bağlayıcıdır”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesinin kararının bağlayıcı olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Gaziantep’e geldi. Bakan Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı.
Adalet Bakanı Gül, Enis Berberoğlu hakkında AİHM'nin ikinci kez verdiği ihlal kararı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiye bireysel başvuru hakkını AK Parti getirdi. Anayasa değişikliği ile 2012'den itibaren bu yol uygulanmaktadır. Hak ihlali olduğunu düşünen herkes bu yola müracaat edebilmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı, anayasanın bağlayıcılığından kaynaklanmaktadır. Hukuk güvenliği hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararları İdari tüm kurumları, gerçek ve tüzel kişileri ve mahkemeleri bağlar. Esas itibariyle hukukun uygulandığı yerlerdir. Karara uyulması hukukun bir gereğidir. Elbette kararların hepsine katılmadığımız, kabul etmeyeceğimiz, süreçte de gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. Dolayısıyla hukuk neyi emrediyorsa, anayasa neyi emrediyorsa, Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde, olması gereken de budur ve kararların uygulanması gerekir. Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözü açmasına, gözü açmaya çalışmasına asla izin vermememiz lazım. Adalet başta kendi mekanizması itibariyle, gözünü açmadan, taraflara bakmadan hak, hukuk, adalet neyse onu yerine getirmesi, milletimizin beklentisidir, hukukun gereğidir. Olacak olan hukukun emrettiğidir. Kararlar elbette eleştirilir, tartışılır, değerlendirilir, katılmayız ama uygulama hukukun bir gereğidir, emridir” dedi.

Bakan Soylu'nun annesine hakarete tepki
Gül, Bakan Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan yapılan hakarete tepki göstererek, "Kadınların onuru, haysiyeti herşeyin üzerindedir. Hele anneler olunca anneler başımızın tacı. Cennet annelerin ayağının altında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyin validelerine yapılan bu hayasız, çirkin, insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri, şiddetle konuyorum, lanetliyorum. Bu alçak, insanlık dışı, haysiyetsiz ifadeleri kullanan kişilerin de hukuk önünde en ağır, hak ettiği cezayı bulacağına da inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda, hak ettiği cezayı vereceği inancımız tamdır. Muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Dualarımızı iletiyoruz. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfretme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Aile bizim en kutsalımızdır. Kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun insan onuru ile yaşar. Kimin evladı, kimin eşi, kimin annesi olursa olsun, en ağır bir şekilde kınama, yakışıksız ifadeleri engelleme hepimizin görevidir. Bu konuda yasalarda da ihtiyaç olması halinde kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkartılır. Bununla ilgili değerlendirmeler yapılması gerekir. Bu tür müeyyideleri daha arttırıcı, ailesine, kişilik onuruna zedelemeyecek ne gibi ağır müeyyideler ihtiyaçlar varsa, konuşulması tabidir. Konuşulacağı yer, kanun yapımı parlamentodadır, yargı dağıtımı mehkemededir, sosyal medyada değil. O mecralarda konuşulur, değerlendirilir ve karar alınır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep ...
GKV’nin Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e vefa ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER GKV’nin Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e vefa ödülleri ...
Batuhan, unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Batuhan, unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti
GKV’li minikler ilk kişisel resim sergilerini evlerinde açtı
YEREL HABERLER GKV’li minikler ilk kişisel resim sergilerini ...
GAÜN Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği açıldı
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği ...
Marketten bebek bezi çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Marketten bebek bezi çalan şahıs yakalandı
Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı Bir ay sonra gözündeki cam kırığı fark edilen genç, sağ gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı Bir ay ...
Gaziantep, sarımsağı ile de ön plana çıkacak
YEREL HABERLER Gaziantep, sarımsağı ile de ön plana çıkacak
Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği Şefkat Mağazası ile 400 aileye yardım ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet ...
Bu kez vatandaşlar ekipleri kurtardı Kurtarma ekipleri yolda kaldı
YEREL HABERLER Bu kez vatandaşlar ekipleri kurtardı Kurtarma ...
Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı
YEREL HABERLER Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı
Şahinbey'de 15 bini aşkın işyerine ihtar
YEREL HABERLER Şahinbey'de 15 bini aşkın işyerine ihtar
OSB Başkanı Şimşek Bakan Karaismailoğlu ile görüştü OSB’ye Bakan desteği
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek Bakan Karaismailoğlu ile ...
GKV’nin altın kulaçları 8 madalya kazandı
YEREL HABERLER GKV’nin altın kulaçları 8 madalya kazandı
Şehit Kamil annesinin mezarı başında anıldı Fadıloğlu: “Antep, namuslu ölmek isteyen kahramanların diyarıdır”
YEREL HABERLER Şehit Kamil annesinin mezarı başında ...
GSO’da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GSO’da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
Nişastadan poşet yaptılar Nişastadan yapılan ambalaj ödül aldı
YEREL HABERLER Nişastadan poşet yaptılar Nişastadan yapılan ambalaj ...
Milletvekili Yüksel’den Araban’a ziyaret
YEREL HABERLER Milletvekili Yüksel’den Araban’a ziyaret
Gaziantep'te, 276 kişiye koronavirüs cezası
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 276 kişiye koronavirüs cezası
Teröristleri kovaladıkları dağlarda hayvanları unutmadılar
YEREL HABERLER Teröristleri kovaladıkları dağlarda hayvanları ...
Cengiz Halil Çiçek, istişare kurulundu SANKO Holding Basın danışmanı Cengiz Halil Çiçek Ekonomi Gazeteciler derneği Yüksek İstişare Kurulu'na seçildi
YEREL HABERLER Cengiz Halil Çiçek, istişare kurulundu SANKO Holding ...
Gaziantep'e özgü 'nohut dürüm' tescillendi
YEREL HABERLER Gaziantep'e özgü 'nohut dürüm' tescillendi
Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım (2)
YEREL HABERLER Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ...
Yanarak ölen iki kardeş yan yan defnedildi
YEREL HABERLER Yanarak ölen iki kardeş yan yan defnedildi