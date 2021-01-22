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Kadir ÇELİK/NURDAĞI(Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 2 TIR´ın çarpıştığı kazada, sürücüler hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 13´üncü kilometresinde meydana geldi. Hasan G. (44) yönetimindeki 27 AFA 001 plakalı TIR ile Mehmet Teyfik T. (48) yönetimindeki 31 AAD 91 plakalı TIR çarptı. Kazada sürücüler hafif yaralandı. Yaralılara, çağırılan ambulansta ayakta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, TIR´ların çekiciyle kaldırılmasının ardından 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-01-22 13:05:57



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