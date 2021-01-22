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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziray projesine yerli ve milli tren

İHA

Gaziray projesine yerli ve milli tren

Gaziantep’in trafiğini rahatlatacak ve hızlı bir şekilde ulaşım kolaylığı sağlayacak olan Gaziray projesine yerli ve milli tren satın alımının protokolü, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde imzalandı.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kısa süre sonra devreye girecek olan ve Gaziantep’in trafik yükünü hafifletecek olan Gaziray projesinin tren satın alım protokolünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle imzaladı.

“Bu imza şehrin kaderini değiştirecek”
Gaziray projesi hakkında bilgi veren ve emeği geçen herkese teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bugün çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Uyandığımda eşime dedim ki bugün çok önemli bir imza atılacak. Elbette her imza çok önemli ve başarıdır ama bu imza şehrin kaderini değiştirmek için ve bölgenin kalkınması için çok özel bir imza. Bu imzanın arkasında çok özel bir liderlik var. Cumhurbaşkanımız var bu imzanın arkasında. Gazi şehrimize dair ne varsa ‘Bu projeleri ben takip edeceğim’ diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız var. Ona çok özel teşekkür ediyorum. Hiç unutmuyorum 2014 yılında Asım Başkan’dan görevi teslim aldığımızda dedi ki ‘Bacım, ben bunu başaramadım’ daha sonra biz görevi devir aldıktan sonra toplandık, meclise gittik. Gaziray konusunda Bismillah dedik tekrardan başladık. Allah’ın izniyle bugün biz bunu yapacağız. Çevreci, konforlu bir ulaşım yapacağız. Bugün 4 bin işçi servisi 200 bin insanın çalıştığı sanayi sitesine gidiyor. Bu bize yakışmıyor. Bu trene binen bir işçi konforlu bir şekilde işyerine gittiği zaman Allah razı olsun dediği zaman biz bu işi başaracağız” dedi.

“Fatma Hanım, atom karınca gibi çalışıyor”
Gaziray projesiyle ulaşımın hızlanacağını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben de bugün Gaziantepimize çok büyük bir proje kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Fatma Hanım, atom karınca gibi gece gündüz çalışıyor. Bu şehrin bacısı, ablası olarak büyük bir fedakarlıkla bu şehrin üzerine daha fazla ne koyarım diye gece gündüz çalışıyor. Bugün de bunun meyvelerini gördüğümüz bir projeye imza atıyor. Bu sebeple hemşerilerim adına teşekkür ederim. Ne zaman Gaziantep için buna ihtiyaç var dediğimizde Cumhurbaşkanımızın talimatı ‘Derhal yapın, Gaziantepli hemşerilerimize ne gerekirse en güzeline layıktır ve bu konuda her türlü desteği verin’ olmuştur. Bugün Gaziantep’ten trene bineceğiz İstanbul’da işimizi yapacağız, akşam Ayasofya’da namazımızı kılacağız ve tekrar Gaziantep’e geleceğiz. Bu büyük bir başarıdır. Bu Gaziantep’e ve Türkiye’ye yapılan bir hizmettir. Biz hizmet yaparken hizmeti alan kişinin düşüncesine, felsefesine, mezhebine, meşrebine, inancına bakmayız. Bu ülkenin vatandaşıysa, bu ülkenin tapusu ondadır ve en büyük hizmete layıktır” ifadelerini kullandı.

“Yerli ve milli trenlerin kullanılmasından dolayı çok mutluyum”
Gaziray projesi kapsamında kullanılacak olan trenleri yerli ve milli firmanın yapmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin, Gaziray projesinde kullanacağı 32 araçtan oluşan 8 adet elektrikli tren seti tasarımının, teminin ve montajı için açmış olduğu uluslararası ihaleyi yabancı rakiplerine karşı en avantajlı teklifi veren ülkemizin raylı sistem sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ kazandı. Bu ihaleyi milli kuruluşumuzun kazanması araçlarımızın yerli ve milli olarak yapılacak olması ayrı bir sevinç ve gurur meselesidir. Gaziray projesinde kullanılacak trenlerin toplam maliyeti 47 milyon Euro’dur. İşletme hızı 120 Kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak 4 araçtan oluşan bir tren seti toplam bin yolcu kapasitesine sahip olacaktır. İlk iki set 24 ay tüm setler ise 28’inci ayın sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

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