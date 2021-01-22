Araban'da yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamlığınca Türkiye genelinde ilk ve tek örnek proje olarak hayata geçirilen “Yetim Gülerse Dünya Güler’’ projesi yetim ve öksüz çocukların yüzleri güldürülmeye devam ediliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’nun talimatı üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Araban SYDV tarafından desteklenerek Türkiye genelindeki ilk ve örnek proje olarak Nisan 2020 tarihinde hayata geçirilen “Bizim İçin Değerlisiniz’’ Projesinin 6’ıncı etabında 10 yetim ve öksüz çocuğa daha çocuk odası takımı kurulup bilgisayar ve çeşitli oyuncaklar hediye edilerek ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan 190 ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz çocuğun gülmeyen yüzleri güldürüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Araban Kaymakamlığı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından desteklenerek Türkiye genelinde ilk örnek proje olarak hayata geçirilen ve 6’ıncı etabında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 10 yetim ve öksüz çocuğa kurulan çocuk odası takımı, bilgisayar ve çeşitli oyuncaklar ile kitap hediye edilen çocuk odası açılışını gerçekleştiren Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu’ya Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Araban ilçesi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki, Araban ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet ile Araban ilçesi Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan eşlik etti.

Yaptıkları proje hakkında bilgiler veren Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ’’Araban ilçesi Kaymakamlığı olarak Nisan 2020 tarihinde hayata geçirdiğimiz ‘Bizim İçin Değerlisiniz’ projemiz ile bu güne kadar toplam 190 çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdik. Nisan 2020 tarihinde hayata geçirdiğimiz ‘Yetim Gülerse Dünya Güler’ projemiz kapsamında 70 oda kurumu ile 190 yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdik. Yaklaşık 900 Bin TL bütçe harcanan projemiz ilçe genelindeki tüm yetim ve öksüzlerimizin hayalleri gerçekleşene kadar devam edecektir. Yetim ve öksüzlerimiz bizim en hassas yanımız, Araban ilçesi kaymakamlığı olarak onların her isteklerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sizleri çok seviyoruz. İlçe genelinde toplam 215 yetim ve öksüz çocuğumuz bulunmakta, amacımız tüm yetim ve öksüz çocuklarımızı çocuk odası takımı ve bilgisayarlarına kavuşturmaktır’’ ifadelerini kullandı.

“ Kaymakamımızdan Allah razı olsun”

Çocuk odası takımı kurulup bilgisayar hediye edilen yetim ve öksüz çocuklar ise, ’’Biz Arabanlı yetim ve öksüz çocuklar olarak hep hayalimizde bir çocuk odası takımı ve bilgisayar sahibi olmak vardı. Hep hayalimizde olan ve kendi imkanlarımızla bu hayalimizin gerçekleşmesi mümkün olmayacak olan çocuk odası takımını kurup bilgisayar hediye eden Araban Kaymakamlı Abdulhamit Mutlu ve devlet büyüklerimizden Allah razı olsun’’ diye konuştu.

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