Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor(2)



SIRADA TÜRKSAT 5B İLE YERLİ VE MİLLİ UYDUMUZ 6A VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen 'Gaziray İçin Elektrikli Tren Seti Alım İmza Töreni'ne katıldı.

Törende; Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarına devam ettiklerini ve projeleri hayata geçirirken, karanlık ellerin refahı, huzuru ve toplumsal barışı hedef aldığını söyleyen Karaismailoğlu şöyle konuştu:

'Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlattığımız TÜRKSAT 5A uydumuzla haberleşmede gücümüzü arttırmak için çok önemli bir yol kat ettik. Sırada TÜRKSAT 5B ile yerli ve milli uydumuz 6A var. Ulusal ve küresel çapta projelerimizin yanı sıra Gaziantep'te olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bu çalışmalarımızı hayata geçirirken bir yandan da karanlık eller huzurumuzu refahımızı hedef alıyor. Ancak bu uğraşlar boşa çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi askerimizin ve polisimizin gücü sayesinde bugün sınırlarımız içinde güvenliğimizi tam olarak sağladık. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın Türkiye Cumhuriyeti ilelebet tam bağımsız bir ülke olarak daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olma yolunda ilerleyen Türkiye tüm mazlum milletlere de yardım etmeye devam edecektir."

Bugünün Türkiye'sinin üretimde sürdürülebilir stratejileri, ulaşım ve haberleşme, uzun vadeli yatırım ve hedefleri ekonomideki dirençli ve istikrarlı politikaları ile yarınlarına emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugünün Türkiye'si üretimde sürdürülebilir stratejileri, ulaşım ve haberleşme uzun vadeli yatırım ve hedefleri ekonomideki dirençli ve istikrarlı politikaları ile yarınlarına emin adımlarla yürümektedir. Bu süreçte ülkemizin ulaştırma ve haberleşme altyapısının gelişimi önemli bir pay sahibidir. Pandemi koşullarına rağmen yaptığımız yatırımlar ve attığımız temeller ve planladığımız yeni hedeflerimizle bakanlık olarak ülkemizin 2023 ve 2053 vizyonlarına ulaşması için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan MARMARAY ve Bakü, Tiflis, Kars demir yolumuz ile bugün Pekin'den yola çıkan yük treni kesintisiz bir şekilde Londra'ya ulaşıyor. Türkiye'den ihracat trenleri Çin'e ve Rusya'ya çalışmaya başladı. Geçtiğimiz ay açılışlarını gerçekleştirdiğimiz Kuzey Marmara Otoyolu ve akıllı otoyolumuz Ankara, Niğde otoyolu ile Gaziantep'ten Edirne'ye kesintisiz lojistik ve faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin Lojistik bir güç olması yolunda tüm dünyaya mal olacak eserlerimiz arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de en kısa sürede yerini alması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Gaziantep'te yapılan projenin 2,3 milyar liralık dev bir yatırım olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şunları dedi:

"Gaziray Projemizde kullanılacak araçlarımız için yerli üretimde göz bebeğimiz TÜRESAŞ ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında çok önemli bir işbirliği için buradayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 18 yıldır ülkemizin dört bir yanında ulaşımın her alanında büyük atılımlar içindeyiz. Bu atılımcı kültür bugün ülkemizin bölgesinde lojistik alanında süper bir güç olarak ve dünyanın ticari koridorları üzerinde hakimiyet kurmaya taşınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve en önemlisi vizyonu ile gelirken 2002 yılından bu yana atılan adımlar ve yapılan yatırımlarla hem ekonomik hem siyasi açıdan dünyanın dikkatini çeken herkesin kıskanarak baktığı bir güce dönüşmüştür. Bakanlığımız ve belediyemiz arasında imzalanan protokolle bakanlığımız tarafından yapılan GAZİRAY Projesi de bu anlayışın en güzel örneklerinden birisidir. İstanbul'da MARMARAY, İzmir'de İZBAN, Ankara'da Başkent rayının ardından Gazianteplilere de metro konforunda modern banliyö hizmeti vermek üzere GAZİRAY'ı kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğümüz ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde geliştirildi. 2,3 milyar liralık dev bir yatırım. Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgemizi birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracak. GAZİRAY çalışmaları kapsamında 26 kilometre 4 hat demir yolu inşaatı, 16 adet istasyon binası, banliyö ve hızlı tren setlerine uygun depo binası yapıyoruz. Güzergahın 20 kilometresini tamamladık. 16 istasyondan 11 tanesini bitirdik. Bu yılsonuna kadar yapım çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. Bugün de bu hatta kullanılacak araçların sözleşmesini hep beraber imzalayacağız. Büyükşehir Belediyemizin GAZİRAY'da kullanılacak 32 araçtan oluşan 8 adet elektrikli tren seti tasarımı temini ve montajı için açmış olduğu uluslararası ihaleyi yabancı rakiplerine karşı en avantajlı teklifi veren TÜRESAŞ kazandı. Bu ihaleyi milli kuruluşumuzun kazanması ve araçlarımızın yerli kaynaklar kullanılarak yapılacak olması ayrı bir sevinç ve gurur vesilesidir. TÜRESAŞ sayesinde yakın gelecekte lokomotiften vagona elektrikli tren setinden banliyö tren setlerine kadar neredeyse tüm raylı sistem araçları Türkiye'de üretiliyor ve ihraç ediliyor olacaktır. TÜRESAŞ'da GAZİRAY için de üretim yapılacak araçların toplam maliyeti 47 milyon Euro. İşletme hızı 120 kilometre ve araç gövdeleri alüminyum olacak 4 araçtan oluşan bir tren seti toplam bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır."BAKAN GÜL: GAZİANTEP'TEN TRENLE İSTANBUL'A GİDİLİP AYNI GÜN DÖNÜLECEK'Gaziantep'ten trenle, saatler sonra İstanbul'a gidip aynı gün dönülebileceğini ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise şunları söyledi:

"Gaziantep ihracatta ilk beş şehir arasına girdi. 8 milyar dolar ihracatı salgına rağmen arttırarak sürdürdü. Buradaki temel amacımız, memlekete nasıl bir katkımız olur, ekmek tuz nasıl olur, paylaştıkça çoğalırız, bereket artar ruhuna sahibiz. Bu gün Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok önemli imzalar attık. AK Parti döneminde 40 milyarı aşan yatırımlar yapıldı. Gaziantep'le ilgili ihtiyaç var dediğimizde, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Derhal ne gerekiyorsa yapın' demiştir. Eskiden kara tren vardı. Şimdi hızlı tren dönemine geldi. Yollarımız ulaşımda, altyapıda hükümetimizin ortaya koyduğu bu vizyonla daha fazlasına layık olan milletimiz için çalışacağız. Bu gün Gaziantep'ten trene bineceğiz, saatler sonra İstanbul'da işlerimizi halledeceğiz. Akşam Ayasofya'da namazımızı kıldıktan sonra İstanbul'u gezip istediğimiz zaman Gaziantep'e döneceğiz. Bu büyük bir başarıdır. Biz hizmetleri yaparken hizmeti alan kişinin siyasi düşüncesine, meşrebine, inancına bakmayız. Bu ülkenin vatandaşıysa en büyük hizmete layıktır anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ, Ahmet KILIÇ

2021-01-22 14:58:13



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