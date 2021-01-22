Şehitkamil türkülerle anıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Tarih Yazan Şehir Gaziantep’ isimli etkinlikte Fransız askerlerince süngülenerek şehit edilen Şehit Mehmet Kamil, 101’inci yıl dönümünde türkülerle anıldı.

Büyükşehir Konferans Salonu’nda organize edilen etkinlikte, annesinin çarşafına dokunulmasına izin vermediği için sömürgeci Fransız askerleri tarafından henüz 14 yaşındayken şehit edilerek direnişin sembolü olarak tarihe geçen Mehmet Kamil, 101’inci yıl dönümünde türkülerle anıldı. Pandemi nedeniyle anma etkinliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin resmi Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarından canlı yayınla gerçekleşti. Türküleriyle geçmişte verilen milli mücadele sürecini bir kez daha gözler önüne seren Ruhnevaz Türk Müzik Topluluğu’nu katılımcılar büyükşehirin resmi sosyal medya hesaplarından beğeniyle dinledi.

Müzik grubu, “Gaziantep Kurtuluş Senfonisi” çatısı altında “Düşman Geldi Tabur Dizildi”, “O Mübarek Bayrak İşte Bu Bayrak”, “Ordunun Duası”, “Keklik Dağlarda Şağılar”, “Atına Binmişte Elinde Dizgin” ve daha birçok ölümsüz eserleri dinleyicilerle buluşturdu.

Ruhnevaz Türk Müzik Topluluğu, anma programının organizatörlüğünü üstlenen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ve teknik ekibiyle birlikte etkinliğin sonunda fotoğraf çektirdi.

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