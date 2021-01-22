Medıcal Park’ta diyabet konuşuldu Günümüzün hastalığı: Dıyabetes Mellıtus

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medıcal Park’ta diyabet konuşuldu Günümüzün hastalığı: Dıyabetes Mellıtus

İHA

Medıcal Park’ta diyabet konuşuldu Günümüzün hastalığı: Dıyabetes Mellıtus

Medical Park Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özkaya, Diyabetes mellitus (şeker hastalığı) hakkında bilgi verdi.
Gaziantep Medical Park Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özkaya, Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetes mellitus diğer bir ifade ile şeker hastalığının bugün için toplumumuzda en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirtti. Diyabet hastalığının vücudumuzda kan şekerini düşürmeye yarayan insülin hormonunun yokluğu ya da etkisizliğine bağlı olarak ortaya çıktığına vurgu yapan Prof. Dr. Özkaya şeker hastalığının tüm bedenimizi etkileyen metabolik bir hastalık olduğunun altını çizdi.
Diyabet hakkında bilgiler veren Prof Dr. Mesut Özkaya, “Diyabetes mellitusun 2 farklı tipi vardır: Bunlardan birisi Tip 1 Diyabetes Mellitus’dur. Tip 1 diyabetes mellitus, daha çok genç yaşlarda görülen vücutta insülin hormonunun yokluğu ile ortaya çıkan hastalıktır. İkinci diyabet tipi ise daha sık görülen tip 2 diyabetes mellitustur. Tip 2 diyabetes mellitusda ise sebep mevcut olan insülin hormonunun etkisizliği tıbbi adıyla insülin direncidir. Diyabetes mellitus sık görülen bir hastalıktır. Son bilimsel çalışmalara göre ülkemizde görülme oranı %13,7 olup bu oran bölge ve şehirlere göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde yaklaşık yedi ile on milyon kadar diyabet hastasının olduğu tahmin edilmektedir. Tüm diyabet hastalarının yaklaşık yüzde on on beşi tip 1 diyabetli iken geri kalan yüzde seksen beş doksanı tip 2 diyabetlidir. Diyabetin erken tanısı için bilinmesi gereken temel kurallar aşağıda yer almaktadır: 45 yaşından büyük her birey mutlaka açlık kan şekerini ölçtürmeli ve şeker yükleme testi yaptırmalıdır. 45 yaşından küçük olan bireylerde ise aşağıdaki özelliklerden herhangi birisi varsa yaşı ne olursa olsun mutlaka açlık kan şekerini ölçtürmeli ve şeker yükleme testi yaptırmalıdır. Kilo fazlalığı olanlar, Tansiyon yüksekliği tespit edilenler ya da bu sebeple ilaç kullananlar, Kolesterol ya da trigliserid yüksekliği saptananlar yada bu sebeplerden dolayı ilaç kullananlar, Ailesinde birinci derece akrabalarının herhangi birinde ( anne ,baba, kardeş, amca, hala, dayı, teyze) şeker hastalığı olanlar, Daha önceki gebeliğinde iri bebek ( dört kilogramın üstü) doğuranlar, Daha önceki gebeliklerinde gebeliğe bağlı şeker hastalığı tespit edilenler, Daha önce ölçülen açlık kan şekeri 100 ile 126 arasında çıkanlar, Daha önce ölçülen tokluk kan şekeri 140 ile 200 arasında çıkanlar, Polikistik over hastalığı olanlar, Son zamanlarda çok su içen, çok idrara giden, halsizliği ve zayıflaması olanlar, Herhangi bir sebeple yapılan idrar tahlilinde şeker saptananlar. Bu özelliklerden herhangi birine sahip olan kişilerin mutlaka diyabet hastalığı yönünden tetkik edilip değerlendirilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda diyabet hastalığı şüphe edilen aday kişilere şeker yükleme testi yapılarak durum kolaylıkla aydınlatılır. Açlık kan şekerine göre saptanamayıp şeker yükleme testi sonrası diyabet tanısı alan kişilere de halk arasında söylenen ‘gizli şeker’ tanısı konmuş olur’’ dedi.
Diyabet belirtileri
Prof. Dr. Özkaya, Diyabet hastalığının erkenden tanısı konulabilen bir hastalık olduğunu ifade ederek, Erken tanıda bireylerin bazı şikayetlerinin önemli bir yol gösterici olduğunu kaydetti.
Diyabet belirtilerine değinen Prof. Dr. Özkaya, “Diyabet hastalarında olabilecek şikayetlerin, çok su içme, çok idrara gitme, halsizlik, yorgunluk, İştah artışına rağmen kilo kaybı, sık mantar enfeksiyonu, ağız ya da dil damak kuruması, yemeklerden yaklaşık bir buçuk iki saat sonra olan uyuklama, terleme, iç geçmesi gibi şeker düşmesi şikayetlerinin olması başlıca belirtilerdir. Diyabet hastalığı tanısının konulabilmesi için, onon iki saatlik açlık sonrası ölçülen kan şekerinin 126 mgr/dl ve üzerinde olması, herhangi bir zamanda rastgele ölçülen kan şekerinin 200 mgr/dl ve üzerinde olması, doğru şartlarda ve kuralına uygun yapılan şeker yükleme testinde 2. Saat kan şekerinin 200 mgr/dl’nin üzerinde olması, Üç aylık şeker ortalamasını gösteren hemoglobin A1c nin yüzde 6.5 ve üzerinde olması gibi göstergelerin olması yeterlidir” ifadelerini kullandı.
Diyabet tedavisi
Diyabet tedavisine hakkında bilgilendirme yapan Prof. Dr. Mesut Özkaya, “Diyabet hastalarında tanı konulduktan sonra ya da diyabet tanısı olan bir hastada önemli noktalardan birisi de doğru takip ve tedavidir. Tedaviden sadece ilaç ya da insülin tedavisinin anlaşılmaması gerekir. Diyabetik bir hastanın tedavi kuralları, diyabetik hastanın eğitimi, kişiye özgü tıbbi beslenme tedavisi, kişiye özgü egzersiz / fiziksek aktivite, ilaç tedavisi olarak öne çıkmaktadır. Bugün için diyabet tedavisinde kullanılan pek çok ağız yoluyla kullanılan ilaçlar ve insülin tedavisi yer almaktadır. Tip 1 diyabetik hastalarda ilaç tedavisi olarak sadece insülin kullanılırken, tip 2 diyabetik hastalarda ise pek çok çeşitli ilaçlar ve insülin seçenekleri vardır. Diyabetik bir hasta hangi tip olursa olsun uygulanan tedavinin bazı hedefleri vardır. Tedavi hedefleri şu şekilde sıralanabilinir. açlık kan şekeri, 110 mgr/dl ‘nin altı, 2. saat tokluk kan şekeri: 140 mgr/dl’nin altı, 3 aylık şeker ortalamasını gösteren HbA1c değerinin %7’nin altında olması, ancak bazı özel durumlarda bu hedeflerin daha yüksek değerlerde kabul edilebileceğini unutmamak gerekir. Diyabet hastalarında tedavinin amacı sadece yukardaki rakamsal hedefleri yakalamak değildir. Asıl amaç diyabetin sebep olduğu olumsuz sonuçları engellemektir. Çünkü diyabet tedavisi tam yapılmazsa yaşam süresini ne yazık ki kısaltan bir hastalıktır. Ayrıca sadece diyabet yaşam süresini kısaltmakla kalmaz beraberinde insanın yaşam kalitesini bozan pek çok sağlık sorununa neden olmaktadır. Bugün için diyabet hastalarında en önemli ölüm sebebi kalp krizi gibi vücuttaki damarları içeren hastalıklardır. Yine diyabet hastalığı günümüzde körlüğün, diyalize girecek kadar ilerleyen böbrek yetmezliğinin ve kazalar hariç ayak kesilmelerinin en önemli sebebidir. Sık görülmesine rağmen diyabetten korkmadan bilinçli toplum düşüncesiyle mücadele edilmesi tedavi ve sonuçların iyi sonuçlarının anahtarı olacaktır. Diyabet hayata tatlı bir bakıştır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil türkülerle anıldı
YEREL HABERLER Şehitkamil türkülerle anıldı
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor (3)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı ...
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor(2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı ...
Araban'da yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
YEREL HABERLER Araban'da yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Gaziray projesine yerli ve milli tren
YEREL HABERLER Gaziray projesine yerli ve milli tren
Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı projelerini nasıl yaptığımızı soruyor
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: En gelişmiş ülkeler alt yapı ...
İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER İki TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bakan Gül’den Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde Cumhurbaşkanı’ söylemine sert tepki Bakan Gül: “Cumhurbaşkanı’na sözde diyen, millete de aynı şeyi söyler” Bakan Karaismailoğlu: “Hayatta dikili ağacı olmayanlar bizim projelerimizi algılayamaz” “Yaptığımız projeler dünyaya örnek oluyor”
YEREL HABERLER Bakan Gül’den Kılıçdaroğlu’nun ‘sözde Cumhurbaşkanı’ ...
Bakan Gül: İnsanlık dışı ifadeler kullanan şahsın, hak ettiği cezayı alacağına inanıyorum
YEREL HABERLER Bakan Gül: İnsanlık dışı ifadeler kullanan şahsın, ...
Adalet Bakanı Gül’den Anayasa Mahkemesi açıklaması Bakan Gül: “Anayasa Mahkemesinin kararları bağlayıcıdır”
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül’den Anayasa Mahkemesi ...
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep ...
GKV’nin Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e vefa ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER GKV’nin Dr. Türeci ve Prof. Dr. Şahin'e vefa ödülleri ...
Batuhan, unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Batuhan, unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti
GKV’li minikler ilk kişisel resim sergilerini evlerinde açtı
YEREL HABERLER GKV’li minikler ilk kişisel resim sergilerini ...
GAÜN Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği açıldı
YEREL HABERLER GAÜN Hastanesinde Covid-19 sonrası izlem polikliniği ...
Marketten bebek bezi çalan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Marketten bebek bezi çalan şahıs yakalandı
Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı Bir ay sonra gözündeki cam kırığı fark edilen genç, sağ gözünü kaybetti
YEREL HABERLER Gözünde unutulan cam kırığı ile bir ay yaşadı Bir ay ...
Gaziantep, sarımsağı ile de ön plana çıkacak
YEREL HABERLER Gaziantep, sarımsağı ile de ön plana çıkacak
Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği Şefkat Mağazası ile 400 aileye yardım ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te 400 aileye gıda ve kıyafet ...
Bu kez vatandaşlar ekipleri kurtardı Kurtarma ekipleri yolda kaldı
YEREL HABERLER Bu kez vatandaşlar ekipleri kurtardı Kurtarma ...
Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı
YEREL HABERLER Bisiklet yollarının uzunluğu 28 kilometreyi aştı
Şahinbey'de 15 bini aşkın işyerine ihtar
YEREL HABERLER Şahinbey'de 15 bini aşkın işyerine ihtar
OSB Başkanı Şimşek Bakan Karaismailoğlu ile görüştü OSB’ye Bakan desteği
YEREL HABERLER OSB Başkanı Şimşek Bakan Karaismailoğlu ile ...
GKV’nin altın kulaçları 8 madalya kazandı
YEREL HABERLER GKV’nin altın kulaçları 8 madalya kazandı