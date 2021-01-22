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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antep savunmasında yaşananlar hatırlatılacak

İHA

Antep savunmasında yaşananlar hatırlatılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılında her ay mücadelenin önemli dönüm noktalarını konu alacak Ayıntab Haberleri’nin ilk sayısını yayınladı. Bu ayki sayının konusu Antep Savunması’nın ilk kıvılcımını yakan Şehitkamil oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür A.Ş., tarafından Antep Savunması’nda her ay tarihi konuların ele alınacağı Ayıntap Haberleri Haber Bülteni’nin ilk sayısı çıkarıldı. İlk sayının konusu, Antep savunmasının ilk bayrak şehidi olarak bir sembol haline gelen ve adını altın harflerle tarihe yazdıran, 21 Ocak 1920’de Fransızlar tarafından şehit edilen Kâmil’in şehadeti oldu. Balıklı Meydanı, Gaziler Caddesi, Gaziantep Kalesi ve çevresi, Almacı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı’nda yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından dağıtılan gazeteler vatandaşları geçmişe götürdü.
Gazetede, Milli Mücadele Dönemi’nde TBMM’nin resmi yayın organı olan Hakimiyeti Milliye Gazetesi’nde bulunan Şehitkamil haberi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in Şehitkamil için yayınladığı mesaj, Şehitkamil’in ailesi hakkında bilgi veren bir yazı ile hadisenin milli mücadele dönemi yazışmaları bahsi yer alıyor.
Kethüdazade Hüseyin Cemil Göğüş’ün şahsi girişimleri sonucu 20 Aralık 1918 tarihinde yayın hayatına başlayan Ayıntab Haberleri Gazetesi, İngiliz işgali döneminde etkili yayınlar yaparak halkı bilinçlendirdi. İngilizlerin kapattığı Ayıntab Haberleri Gazetesi, o dönemlerde Antep’in sesini bütün ülkeye duyuran bir basın yayın hareketi idi. Gazikültür A.Ş., bu gazetenin ismiyle tekrar vatandaşlara Antep Savunması dönemi haberlerini ulaştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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