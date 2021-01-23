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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fıstıktan müjdeli haber

İHA

Fıstıktan müjdeli haber

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Antep fıstığı, kar yağışıyla beraber üreticinin yüzünü güldürdü.
2 ay boyunca yağışların olmadığı Gaziantep’te Antep fıstığı mahsul vermeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Son günlerde yağan kar yağışı ise, fıstık üreticisinin yüzünü güldürdü. Son yağışla birlikte fıstığın mevsim normaline döndüğünü ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, soğuk hava ve kar yağışının fıstığın normal seyrine döndüğünü söyledi.

“Kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü”
Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Çok şükür beklediğimiz soğuk geldi. Soğuk havalar ve kar fıstık üreticimizin yüzünü bir nebzede olsa güldürdü. Daha önce kuraklıktan dolayı fıstık mahsul vermez demiştik. İnşallah bu kar yağışıyla o sorun giderilir. Şu anda baktık kontrol ettik fıstıklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Şu anda uyuması gereken ağaçlar tekrar uyudu. Bu sıkıntı aşıldı. Kar senesi bereket senesidir. Yoğun yağışlar kar kadar verimli olmaz. Çünkü kar, toprağı temizliyor. Beklediğimiz soğuk geldi bir sıkıntımız kalmadı” dedi.

“Fıstığımız normal mevsim şartlarında”
Çiftçi Seydi Vakkas Kaya ise, “Eğer kar yağmasaydı büyük bir sıkıntımız vardı. Çok şükür Allah’ın rahmeti geldi. Fıstıklarımız normal mevsim şartlarına döndü. Bundan sonraki zamanda da yağışlar devam ederse inşallah zarar görmeyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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