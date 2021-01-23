Gaziantep'te kaçak cep telefonu ele geçirildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerinin çalışmasıyla 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından alınan cep telefonlarının ilçeye getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent çıkışında uygulama noktası oluşturan ekipler, durumundan şüphelenilen aracı durdurarak aradı. Aramalarda aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 66 gümrük kaçağı cep telefona ele geçirildi. Aracın ismi açıklanmayan sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nizip Mustafa KANLI
2021-01-23 10:56:16
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