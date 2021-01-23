Gaziantep sokakları kısıtlamanın ilk günü sessiz ve sakin

Gaziantep'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'teki sembol noktalar boş kaldı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde aşırı yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte, özellikle Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, Bakıcılar Çarşısı, Arasa Meydanı, Mütercim Asım Caddesi, Almacı Pazarı, Muammer Aksoy Bulvar, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok sembol nokta sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekti.

Sessiz cadde ve sokaklarda kuş cıvıltıları yankılandı.

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