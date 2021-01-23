Gaziantep'te 25 kilo bonzai ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te, yapılan uyuşturucu operasyonunda toplam 25 kilo bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yapılan aramalarda yaklaşık 25 kilogram ağırlığında uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili A.M. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.