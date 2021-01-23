Gaziantep´te 111 yaşındaki Fatma nineye, koronavirüs aşısı yapıldı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a, torunları tarafından getirildiği hastanede koronavirüs aşısı yapıldı.
İslahiye'nin Türkbahçe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 6 çocuğu, 38 torunu, 5 de torunun çocuğu bulunan 111 yaşındaki Fatma Tıraş'a torunları tarafından getirildiği İslahiye Devlet Hastanesi'nde Covid-19 aşılama biriminde sağlık görevlileri tarafından aşı yapıldı.
Koronavirüs aşısını olduktan sonra 30 dakika gözlem altında tutulan Fatma Tıraş, hiçbir ağrı yaşamadığını belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin. Herkes aşı olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2021-01-23 13:55:30
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