Gaziantep'te 61,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerinde 4 ikamete baskın yapıldı. Yapılan aramada 61,5 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.