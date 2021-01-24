Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

6. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Jefferson'un ceza alanı dışından yaptığı vuruş kaleci Munir'de kaldı.

16. dakikada gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği tehlikeli topu Gaziantep savunması uzaklaştırdı.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammet'in rakiplerini geçtikten sonra yaptığı ortaya kale önünde Jefferson kafayı vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

33. dakikada gelişen Gaziantep atağında ceza alanı dışında topla buluşan Kenan'ın sert şutu savunmadan döndü.

36. dakikada Ribeiro'nun ceza sahası dışından şutunda top farklı şekilde auta gitti.

45. dakikada Boupendza rakibinden sıyrılıp kaleye vuruşunu yaptı, top yan direkten döndü.





Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx Kana Bıyık xx, Pawel Olkowski x, Alin Toşca xx, Juniur Morais xx, Jefferson xxx, Vetrih xx, Alexandru xx, Kenan Özer xx, Muhammet Demir xx

Yedekler: Çağlar Akbaba, Ulaş Zengin, Andre Felipe, Güray Vural, Bilal Başacıkoğlu, Zvonimir Kozulj, Andre Sousa, Furkan Soyalp, Nouha Dicko, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Hatayspor: Munir xx, Popov xx, JeanClaude Billong xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mesut Çaytemel x, Abdurrahman Canlı x, Ruben Ribeiro x, David Akintola xx, Adama Traore x, Aaron Bupendza xx, Mame Diouf x

Yedekler: Akın Alkan, Burak Can Çamoğlu, Alexandros Katranis, Soner Örnek, Selim Ilgaz, Renan Pablo, Muhammet Mert, Mohammed Kamara, Yavuz Buğra Boyar, Joseph Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Gol: Jefferson (dk. 31) (Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: Alexandru, Muhammet Demir (Gaziantep FK), Abdurrahman Canlı (Hatayspor)

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