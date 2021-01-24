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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)

İHA

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Hatayspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK, Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma Hatayspor'un son saniyelerde attığı golle 11 sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada Mesut'un uzaktan şutunda Günay'dan seken topu Boupendza tamamlayarak ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı kalktı.
65. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında Mesut'un ceza alanına yaptığı tehlikeli orta Günay'da kaldı.
72. dakikada Hatayspor'un sol kanattan kullandığı kornerde Diouf kafayı vurdu, top üstten auta gitti.
76. dakikada Selim'in içeriye çevirdiği topu Diouf'tan önce Günay aldı.
87. dakikada Hatayspor atağında Kamara'nın çevirdiği topa kale önünde bomboş pozisyonda bulunan Selim dokunamadı.
90+6. dakikada sağ kanattan Muhammed'in kullandığı serbest vuruşta Morais'in ters vuruşu ağlarla buluştu. 11


Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Erdem Bayık xx, Candaş Elbil xx
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx Kana Bıyık xxx, Pawel Olkowski xx, Alin Toşca xxx, Juniur Morais xx, Jefferson xxx (Güray Vural dk. 63 x), Vetrih xx, Alexandru xx (Andre Sousa dk. 58 xx) Kenan Özer xx (Nouha Dicko dk. 58 xx), Muhammet Demir xx (Bilal Başacıkoğlu dk. 80 x)
Yedekler: Çağlar Akbaba, Ulaş Zengin, Andre Felipe, Zvonimir Kozulj, Furkan Soyalp, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Hatayspor: Munir xx, Popov xx (Burak Can Çamoğlu dk. 88 ?), JeanClaude Billong xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mesut Çaytemel x (Alexandros Katranis dk. 68 x), Abdurrahman Canlı x (Mohammed Kamara dk. 46 x), Ruben Ribeiro xx, David Akintola xx (Selim Ilgaz dk. 73 x), Adama Traore xx (Muhammet Mert dk. 88 xx), Aaron Bupendza xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın Alkan, Soner Örnek, Renan Pablo, Yavuz Buğra Boyar, Joseph Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Jefferson (dk. 31) (Gaziantep FK), Morais (dk. 90+6 k.k.) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Alexandru, Muhammet Demir, Jefferson, Ricardo Sa Pinto (Gaziantep FK), Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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