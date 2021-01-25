Şehitkamilli sporcular milli takım seçmelerinde yüz güldürdü

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı Sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Yarışları’nda adeta başarıdan başarıya koştular.

Türkiye Yüzme Federasyonu 20202021 planlı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Yarışları, 2124 Ocak 2021 tarihleri arasında Galatasaray Ergün Gürsoy Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Multinational Yıldız, Alternatif Yıldız 1. Değerlendirme Müsabakası olma niteliği de taşıyan yarışa, 86 kulüpten toplamda 292 sporcu katılım sağladı. Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzlarında yarışlara hazırlanan ve müsabakalarda elde ettikleri derecelerle su sporlarında büyük bir başarıya daha imza atan yeşilsiyahlı altın kulaçların hedefi, Milli Takım kadrosunda başarı zincirine yeni bir halka daha eklemek.

Müsabakalarda A ve B finallerinde büyük bir başarı göstererek ödül kürsüsü mutluluğu yaşayan sporcular Elif Yaren Konaç, Kaan Efe Kaya, Beril Öztürk, Yusuf Balaban ve Dicle Su Sertpolat, 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 üçüncülük olmak üzere yarışlarda toplamda 10 farklı kez ilk 10’a girmeyi başardılar.

“Milli takım yolunda önemli bir adım daha attılar”

Değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamilli altın kulaçların Milli Takım yolunda önemli bir adım daha attıklarını söyleyerek, “Yüzme takımı sporcularımızı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Yıldızlar Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi Yarışları’nda elde etmiş oldukları başarılarından ötürü yürekten kutluyorum. Sporcularımız ve teknik ekibimiz, Milli Takım yolunda önemli bir adım daha attılar. Yüzme, sualtı sporları ve sutopu branşlarında yıllardır elde edilen uluslararası başarılar, kulvarlarda üst üste kırılan rekorlar, bireysel ve takım halinde elde edilen şampiyonluklar, başarıların tesadüf olmadığını gösteriyor. Sporcularımızın elde etmiş olduğu milli başarılar, bizlere her zaman farklı bir gurur yaşattı. Bundan sonraki süreçte belirlediğimiz hedef olimpiyatlar. Elde edilen başarılarda emeği geçen sporcularımızdan teknik ekibimize, velilerimizden idari kadromuza kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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