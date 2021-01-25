GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’ye iki ödül

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, 2020 yılında Yılın Bilim İnsanı seçilenler arasında olup, bilim ve başarı ödülleri aldı.

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) tarafından 2020 yılında “Yılın Bilim İnsanı” olarak seçilen bilim insanları arasında yer alan Doç. Dr. Yunus Emre Tansü İKSAD 11. Bilim Ödülü’nü aldı. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından 2020 yılında 7’ncisi verilen Bilim Ödülleri arasında yer alan “Bilge Tonyukuk Başarı Ödülü”ne layık görülen bilim insanları arasında da yer aldı. 2018 yılında da aynı kuruluşun “Dede Korkut Araştırma Teşvik Ödülü’nü alan Doç. Dr. Tansü’ye bu ödül Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında Türk Bilim dünyasına yaptığı katkılar sebebiyle verildi.

Doç. Dr. Tansü, İKSAD 11. Bilim Ödülü’nü Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde İKSAD Başkanı Mustafa Latif Emek ile İKSAD Başdanışmanı ve Murahhas Üye Sefa Salih Bildirici’nin elinden aldı. Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, 2020 yılında İKSAD tarafından “Yılın Bilim İnsanı” seçilmekten ve 11’inci Bilim Ödülü’ne seçici kurul tarafından layık görülen bilim insanları arasında yer almaktan onur duyduğunu belirtti.

2020 yılının UNESCO tarafından Bilge Tonyukuk Yılı ilan edildiğini ve bu münasebetle Bilge Tonyukuk Başarı Ödülü’nü almaktan gurur duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, “Daha önce de Dede Korkut Araştırma Teşvik Ödülü almıştım. Bilge Tonyukuk ve Dede Korkut gibi Abidevi Türk büyükleri adına aldığım ödüller ve İKSAD Bilim Ödülü benim için övünç kaynağı. Beni bu ödüllere layık görenlere teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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