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Güneydoğulu ihracatçılar, Midyat'a fakülte kuracak

DHA

Güneydoğulu ihracatçılar, Midyat'a fakülte kuracak


Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce (GAİB) Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulan Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi binasının inşaat protokolü imzalandı.
GAİB hizmet binası toplantı salonunda düzenlenen imza törene; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat Kaymakamı Tekin Dündar, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, GAİB Başkanı Mahsum Altunkaya, yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları katıldı. Mardin Valiliği, Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ve GAİB arasında imzalanan protokolle Artuklu Üniversitesi´ne bağlı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Midyat Sanat Ve Tasarım Fakültesi'nin yapımı için adım atıldı.
'MİDYAT YENİ BİR EĞİTİM YUVASINA KAVUŞACAK'
En büyük en anlamlı ve paha biçilemez yatırımın eğitime yapılan yatırımlar olduğunu ifade eden Vali Mahmut Demirtaş, "Atmış olduğumuz imzalarla bir eseri daha kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Bilindiği üzere en büyük en anlamlı, paha biçilemez yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Etkisi gelecekte hissedilen, milletlerin istiklal ve istikbalini tayin eden yegâne yatırım eğitimdir. O nedenle gerek devlet, gerek özel sektör, gerekse de sendikalar her alanda olduğu gibi eğitim alanında yapılan iş birliğini en üst düzeyde tutmalıdır. Bu günkü yaptığımız protokol bunun en güzel örneklerinden biridir. Bu gün imzalayacağımız protokolle Midyat yeni bir eğitim yuvasına daha kavuşacaktır. Bu sayede ülke ve millet olarak en büyük sermayemiz olan insan kaynağını en güzel şekilde işleyerek, geleceğe hazırlayacağız. İnanıyorum ki bu fiziki yatırımlar ve hayata geçirilecek olan akademik faaliyetlerle üniversitemiz başarılarını arttıracak. Ben bu törene katkıları bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Eğitimin kendileri için öncelikli bir konu olduğuna bilirten GAİB Başkanı Mahsum Altunkaya, "Eğitim dünyayı değiştirmek ve ileri gitmek için en uygun araçtır. Bizler de, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ailesi olarak bu görüşü benimsiyoruz. Eğitim alanında çeşitli çalışmalarda bulunuyoruz. Ülkemizin ve özellikle bölgemizin yaşadığı gerek ekonomik gerek toplumsal sorunların eğitimle aşılacağına inanıyoruz. Bu çerçevede, Mardin ilimiz de keşfedilmeyi bekleyen büyük bir potansiyel taşıyor. Mardin hali hazırda bölgemizin ikinci büyük ihracat kenti konumunda. Sahip olduğu eşsiz insan kaynağı ve kültürel zenginlik sayesinde, Mardin´de eğitime yapılacak her bir yatırımın ülkemize ve hatta ihracatımıza çok daha fazla katma değer kazandıracağına inanıyoruz. Biz de GAİB olarak bu potansiyelin açığa çıkması için Mardin´de eğitime katkı sağlamak istedik. Bu nedenle yaptığımız istişareler sonucunda 'Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi' binasının yapımını Birlik olarak üstlenmeye karar verdik. Verdiğimiz karar neticesinde, bu hayırlı projenin hayata geçmesi için gösterdikleri çabadan ötürü Sayın Mardin Valimize, Sayın Rektörümüze; Midyat Kaymakamına ve Midyat Belediye Başkanına teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, bu projenin onay aşamasında katkılarını ve desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ticaret Bakanımız, Ticaret Bakan Yardımcımız ve İhracat Genel Müdürümüze da duyduğumuz minnettarlığı sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Protokol imzaları atılmadan önce sözlerime son verirken; yapılacak fakültenin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.
DHA-Eğitim Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-01-25 16:15:16

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