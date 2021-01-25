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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filipinli Gargia, Nizip’te Müslüman oldu

İHA

Filipinli Gargia, Nizip’te Müslüman oldu

Filipinli Chery Ann Tubu Gargia, Gaziantepli İbrahim Halil Özen ile Bahreyn’de tanışıp evlendikten sonra yerleştiği Nizip’te Müslüman olma kararı aldı. Nizip İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslüman olan Gargia, Nisanur ismini aldı.
İş seyahati dolayısıyla gittiği Bahreyn’de aşık olduğu Filipinli Chery Ann Tubu Gargia evlenen Gaziantepli İbrahim Halil Özen, eşiyle birlikte memleketi Nizip’e gelip yerleşti. Nizip İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde kelimei şehadet getirerek Müslüman olan Nisanur Özen’e ilçe müftüsü Cuma Çiftçi, ihtida belgesi verdikten sonra dini daha iyi tanıyabilmesi için İslam ilmihali hediye etti. Daha sonra, Nizip Belediyesine geçen Nisanur ile İbrahim'e, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı tarafından nikah kıyıldı.

“Ona baskı yapmadım, kendisi seçti”
Eşiyle yurtdışında tanıştığını kaydeden İbrahim Halil Özen, Bahreyn’e işi için gittiğini söyledi. Bahreyn’de birbirlerini görüp tanıştıklarını aktaran Özen, “Ardından ben ona aşık oldum. Daha sonra orada evlendik. Kısmet oldu Türkiye’ye geldik. Ailelerimiz anlayışla karşıladı. Evliliğimiz uzun sürdü. Baya bir hazırlandık. Araya pandemi girince eşimi beklemek zorunda kaldım. Eşimin eski ismi Cheri’ydi ancak Müslüman olunca Nisanur ismini aldı. Eşim de turizm sektöründe çalışıyordu. Biz severek evlendik. Şu anda gayet mutluyuz. Eşim de İslamiyet’i seçti. Ben onu hiçbir şekilde zorlamadım. Kendi gönül rızasıyla istedi. Ben de zaman verdim. Daha önceden Hristiyandı” diye konuştu.
Müslüman olan Nisanur Özen ise tören sonrasında çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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