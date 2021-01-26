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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde hedef 5 milyon ziyaretçi

DHA

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde hedef 5 milyon ziyaretçi


Mustafa KANLIAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)TÜRKİYE'nin en büyük hayvanat bahçesi olan ve geçen yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Hayvanat Bahçesi´nde, yaralı veya hasta 450 hayvan tedavi edildi. Pandeminin etkisinin azalması ile bu yıl hayvanat bahçesini 5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor. Pandemi öncesi her yıl 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanlara özel olarak bakılıyor. Çevre illerden ve kentte bulunan yaralı hayvanlar ise veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek tekrar sağlığına kavuşturuluyor.
PANDEMİNİN ARDINDAN 5 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Bir süre kapalı kalmasına rağmen 2020 yılında 1 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını ve bu yıl hedeflerinin 5 milyon ziyaretçi olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 2020 yılında yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti. Üç ay kadar bir süre pandemiden dolayı ziyaretçi kabul etmedik. Pandemiden sonra sosyal mesafeyi koruyarak aynı zamanda kapalı alanlara belirli sayıda ziyaretçi alacak şekilde hayvanat bahçemizde misafir kabul ettik. Tabi 1 milyon bizim için çok az bir sayı, 2019 yılında Gaziantep hayvanat bahçesini yaklaşık 4 milyon kişi ziyaret etmişti. 2021 yılında biz 5 milyon ziyaretçinin geleceğine inanıyoruz. Şu anda tüm önlemlerimizi aldık. Gaziantep hayvanat bahçesi açık alan olduğu için ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla gezebiliyor. Kendilerini korumaları ve sosyal mesafe ve el dezenfektanı kullanma konusunda anonslarımızı sürekli olarak yapıyoruz" diye konuştu.
'SÜREKLİ YENİLİKLER YAPIYORUZ'
Hayvanat bahçesine yırtıcı hayvanların olduğu bir safari alanı yapacaklarını ifade eden Celal Özsöyler, "Bizim yeni projelerimiz var. Afrika Safari yapacağız mevcut olan safari parkımıza bir de yırtıcıların safarisini ekleyeceğiz. Yeni bir sürüngen eklemeyi düşünüyoruz yani biz sürekli yenilik yapan bir hayvanat bahçesiyiz ve sürekli ziyaretçi sayımız da artıracağız. Çünkü gelen insanlar her geldiğinde burada bir farklı yenilik ile karşılaşıyor ve bu da hoşlarına gidiyor" dedi.
450 HAYVAN SAĞLIĞINA KAVUŞTURULDU
2020 yılında yaralı veya hasta 450 hayvanın tedavisini gerçekleştirdiklerini de anlatan Özsöyler, "Biz Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak aynı zamanda kurtarma merkezi olarak da görev yapıyoruz. Yaralı veya hasta hayvanlar; Gaziantep Hayvanat Bahçesi´ne getiriliyor ve biz bunların gerekli tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. Tedavi ve bakımları bittikten sonra da eğer hayatlarını ikame ettirebileceklerse kendilerini tekrar doğaya bırakıyoruz. Hayatını ikame ettiremeyecek hayvanların da bakımını burada üstleniyoruz ve sürekli hayvanat bahçemizde kalıyor. 2020 yılında yaklaşık 450 hayvana biz burada gerekli tedavi yaptık ve bunlardan 325 tanesini doğaya bıraktık. Geriye kalanlar ise şu anda hayvanat bahçemizde ve bakımlarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2021-01-26 09:26:02

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