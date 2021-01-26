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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medya bağımlığı uyarısı

İHA

Sosyal medya bağımlığı uyarısı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medya kullanımı da giderek yaygınlaşırken, sosyal medya bağımlılığı ve insan üzerindeki etkileri de aynı paralelde artıyor. Uzmanlar, sosyal medyanın insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarılarda bulundu.
Ülkede ve tüm dünyada sosyal medyada geçirilen zaman her geçen gün artış gösteriyor. Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Merve Özdede sosyal medya bağımlılığı ve insan yaşamı üzerindeki etkileri konusunda bilgiler vererek, uyarılarda bulundu. Sosyal medyada harcanan vaktin normalin üzerinde olmaması gerektiğinin altını çizen Psikolog Özdede, sosyal medya üzerinden geçirilen sürenin önemli olduğunu vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz zamanın değişmesi ve modern yaşama geçişle birlikte, insan hayatındaki problemlerde modern problemler olarak değişmeye başladı. Sosyal medyan aktif olarak hayatımızın içerisinde ki yerini aldı. Alışkanlıklarımızın değişmesi, yenidünyaya ayak uydurmaya çalışma ve korona virüsünün sosyal hayatı neredeyse sıfıra indirmesi derken sosyal medya mecralarında geçirilen süre artışı açık bir şekilde görülmekte. Elbette sosyal medya kullanımının hayatımıza sadece olumsuz değil, olumlu katkıları da bulunmaktadır. Uzakta olan bir yakınımızla iletişim kurabiliyor, güncel haberleri takip edebiliyor, alışveriş yapabiliyor, aradığımız bilgilere kolayca ulaşabiliyor hatta sosyal aktivitelerimizi bile buradan yapabiliyoruz. Tüm bu olumlu yönlere ek olarak sosyal medya kullanım süresi noktasında da dikkatli olmamız gerekiyor. Bunun en önemli nedeni ise bu sürenin normalin üstüne çıktığı zamanlarda kişilerde sosyal medya bağımlılığı oluşturabilme tehlikesi oluyor” dedi.
Sosyal medya bağımlılığı
Sosyal medyada gereğinden fazla vakit geçirmenin sosyal medya bağımlılığına davetiye çıkardığının altını çizen Psikolog Merve Özdede, “Sosyal medyayı kullanıcılar oyun oynamak, boş vakti değerlendirmek, iletişim kurmak ve resim göndermek gibi birçok farklı türde eğlence ve sosyal etkinlik yapmak için ziyaret etmektedir. Her ne kadar bu durum popüler bir boş zaman etkinliği olsa da sonuçlarının aşırı ve kompulsif kullanımlara neden olması dolayısıyla bağımlılık olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Ve unutulmamalıdır ki sosyal medya bağımlılığı kişinin bireysel ve toplumsal yaşamında çeşitli bozulmalara ve sorunlara neden olabiliyor. Örneğin kişi sosyal medyada o kadar çok vakit harcar hale geliyor ki gün içinde yapması gereken işleri ihmal etmesine ya da eksik yapmasına neden oluyor. Temel olarak, kişinin günlük aktivitelerini devam ettirememesine, rutininde bozulmalara ve aksamalara sebebiyet verecek kadar günlük hayatını etkisi altına alan bir sosyal medya kullanım süresi varsa o noktada bir bağımlılıktan söz edebiliriz” ifadelerini kullandı.
Bağımlılığının insan psikolojine zararları
Sosyal medya bağımlılığının en önemli zararlarından birinin de kişilerin sosyal hayatlarında ki sorumluluklarını aksattığını ifade eden Psikolog Özdede, “İş ve çalışma alanındaki aksamalar, olumsuz bir izlenim, performans düşüşü, yetersizlik hissi ve iş kaybına kadar uzanan birçok sonuca neden olabilir. Sosyal çevreden uzaklaşmalar kişilerde yalnızlık hissinin hakim olmasına ve sosyal becerilerde zamanla azalma yaşanmasına sebebiyet verebilir. Uzun süre sosyal medya kullanımı sonucunda birçok fiziksel zorluklar yaşanmasını tetikleyebilir. Kişilerin ilgi alanları ve hobilerinde azalmalara hatta zaman ayıramama sonucunda eskisi kadar zevk alamama gözlemlenebilir. Özetleyecek olursak; mantıklı düşünme ve akıl yürütme yönünden insanı zayıflatabilir, sosyal ilişkiler zarar görebilir, depresyon gibi eğilimlere yol açabilir, iş hayatındaki performans etkilenebilir, insanlar arasındaki rekabeti olumsuz etkileyebilir, asosyal bir yaşantı başlatabilir” dedi.
Dikkat edilmesi gerekenler
Sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için yeni alışkanlıklar oluşturmanın önemli bir adım olduğuna değinen Özel Hatem Hastanesi Psikoloğu Merve Özdede, “Tüm sosyal medya uygulamalarından bildirimleri kaldırmakla başlangıç yapabiliriz. Bildirimleri kaldırdığınızda, belirtilen zaman dışında uygulamayı kontrol etmek daha az cazip olur. Sadece gerekli, zamanında ve anlamlı olan gönderileri paylaşmaya çalışın. Gece yatmadan önce ve sabah uyanır uyanmaz kendinizi sosyal medyadan uzak tutmaya çalışın. Sosyal bir etkinlik için dışarı çıktığınızda mümkün olduğunca telefonunuzu sessize almaya çalışın. Yemek yerken sosyal medyayı kontrol etmemeye çalışın. Yeni alışkanlıklar oluşturmak eskileri kırmak anlamına gelir. Ekran süresini kısaltırken, bir yandan kitap okuma, müzik dinleme, sohbet etme ya da yürüyüşe çıkma gibi kolayca erişilebilecek etkinliklerin bir listesini yapın” diye konuştu.

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