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GAİB bünyesinde "Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi” kuruyor

İHA

GAİB bünyesinde "Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi” kuruyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri bünyesinde “Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi” kuruluyor. Söz konusu merkezle ilgili ilk adım, fizibilite desteği kapsamında Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında imzalanan protokolle atıldı. Fizibilite Desteği Programı hazırlanan proje İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülecek.
2020 ihracatını yüksek bir rakamla kapatarak 2021 ihracat hedefini 12 milyar dolar olarak belirleyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, eğitim ve ArGe alanındaki projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Teknik tekstil için büyük önem taşıyan ve Bölgenin tekstil sektöründe yenilikçi ürünler ortaya koyması açısından oldukça önemli bir proje geliştiren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile imzaladığı protokolle “Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi” kurulması yolunda önemli bir adım attı. GAİB hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde, yüksek katma değerli üretim ve ihracatı hedeflediklerini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezimizin hayata geçirilmesinde ilk adım olan Fizibilite Desteği Programı konusunda İpekyolu Kalkınma Ajansı’yla önemli bir iş birliği başlatmış bulunuyoruz. Bu fizibilite çalışmasını başlatmaktaki amacımız, muhtelif kuruluşların elinde bulunan çeşitli test cihazlarının envanterini çıkararak bunları daha faydalı ve kullanılabilir hale getirmektir. Yapılanı tekrar yapmayı değil mevcudu daha efektif kullanarak uluslararası akreditasyonu olan, tüm dünyanın kabul edebileceği bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Başkan Kileci 2021 yılında eticaret/eihracat uzmanlık eğitimlerinin yanı sıra, inovasyon ve ARGE’nin de öncelikleri arasında yer alacağını ifade ederek proje hakkında çeşitli bilgiler verdi. Kileci projeyle ilgili açıklamasında; “Söz konusu ArGe Merkezi ile Bölgemizde teknik tekstil ve polimer alanında teknoloji yatırımlarını artırmayı, geleceğin malzemesi olarak tanımlanan ve gelişen uygulamalarla birlikte ileri teknolojili birçok ara ve nihai üründe kendine yer bulan polimerik sahasında teknoloji üretilmesine ön ayak olmayı ve başta Gaziantep olmak üzere Bölgemizin ileri teknoloji içeren üretimini desteklenmeyi hedefliyoruz. Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezimiz test ve muayene hizmetlerinin yerelde karşılanmasını sağlayacak ve bilimsel araştırmalara öncülük ederek sektörel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunacaktır.” şeklinde konuştu.
Gaziantep’te kurulacak Merkezin, şehrin stratejik konumu dolayısıyla çevre illere de hizmet edeceğini belirten Kileci; “Biliyorsunuz Gaziantep; Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis ve Şanlıurfa gibi sanayi altyapısı güçlü şehirler ile gelişmekte olan Mardin, Diyarbakır ve Şırnak’ın merkezinde bulunuyor. Söz konusu şehirler tekstil ve polimer hammadde kullanan kimya/plastik gibi sektörlerin yanı sıra petrokimya yatırımlarını da içermesi bakımından önem taşımaktadır. Çevre kentlere de tekstil ve polimer araştırmaları konusunda hizmet etmesini planladığımız Merkez, Bölgesel rekabet gücünün artırılması ve sosyoekonomik kalkınmanın tesis edilmesi bağlamında kritik öneme sahip olacaktır. Gaziantep’in konumu, kurulması planlanan merkezin tekstil ve polimer teknolojilerine yönelik olarak Bölgesel bir araştırma üssü olmasını sağlayacaktır.” dedi.
ArGe çalışmalarının yanında Merkezin birçok anlamda faaliyet göstereceğini sözlerine ekleyen Kileci; “Merkezimiz; teknik danışmanlık, test, eğitim, katkı malzemesi üretimi alanlarında faaliyet gösterecek; tasarım süreçlerinin, test ve analiz hizmetlerinin de yürütüleceği bir donanıma sahip olacaktır. Bu sayede başta tekstil, hazır giyim, kişisel koruyucu ekipmanlar (maske, eldiven, tulum, vb), kimya ve plastik olmak üzere imalat sanayinin ArGe, test ve muayene hizmetlerinin yerelde karşılanması sağlanacaktır. Test merkezinin uluslararası akreditasyonunun alınarak test konusunda dışa bağımlılığımızın da ortadan kalkacağını özellikle vurgulamak isterim. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile imzaladığımız bu protokol ile projemizin ihtiyaç, fayda ve fizibilite analiz sürecini başlattık. Fizibilite çalışmalarının olumlu sonuçlar vermesi halinde Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezimizi Güneydoğu’ya kazandıracağız. Bölgemizin çalışkan üreticilerine ve ihracatçılarına şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
Törende imzalanan projenin önemine dikkat çeken İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz; projenin gerek teknik tekstil gerekse yenilikçi tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ve ihracatının artırılması için söz konusu projeyi önemsediklerini, yapılan fizibilite çalışmalarının ardından merkezin uygun koşullarda kurulabilmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

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