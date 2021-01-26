Gaziantep FK’da hedef Galatasaray maçını galip bitirmek Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Galatasaray maçında da galibiyet amaçlıyoruz” “Ricardo Sa Pinto ile başarılı olacağımıza inanıyoruz” “Ligi taraftarın gurur duyacağı bir noktada bitirmek istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK’da hedef Galatasaray maçını galip bitirmek Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Galatasaray maçında da galibiyet amaçlıyoruz” “Ricardo Sa Pinto ile başarılı olacağımıza inanıyoruz” “Ligi taraftarın gurur duyacağı bir noktada bitirmek istiyoruz”

İHA

Gaziantep FK’da hedef Galatasaray maçını galip bitirmek Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Galatasaray maçında da galibiyet amaçlıyoruz” “Ricardo Sa Pinto ile başarılı olacağımıza inanıyoruz” “Ligi taraftarın gurur duyacağı bir noktada bitirmek istiyoruz”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ve hedeflerinin sezonu ilk beş içerisine bitirmek olduğunu açıkladı. Büyükekşi, Galatasaray maçında galibiyete odaklandıklarını da vurgulayarak, yeni teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile daha başarılı olacaklarına inandığını belirtti.
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligin ilk yarısı, takımın son durumu, yeni teknik direktör, gelecek hedefleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sezonun ilk yarısını dördüncü sırada tamamlamanın büyük bir başarı hikayesi olduğunun söyleyen Mehmet Büyükekşi, sezon sonuna kadar bu performanslarını sürdürmek istediklerini vurguladı. Başkan Büyükekşi, Galatasaray maçında galibiyet hedeflediklerini de vurgulayarak, yeni teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile daha başarılı olacaklarına dikkat çekti.

“Galatasaray maçında da galibiyet amaçlıyoruz”
Sezonun ikinci yarısının açılış maçında konuk edecekleri Galatasaray karşısında iyi bir futbol ve galibiyet hedeflediklerini aktaran Gaziantep FK Başkan Mehmet Büyükekşi, “Galatasaray bu ligin en değerli ve saygıdeğer kulüplerinden birisidir. Rakibimize büyük saygımız bulunuyor ancak galibiyet alabilecek kaliteye sahibiz. Taraftarlarımızın da beklentisini biliyoruz ve sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Rakibimiz puan durumunda bizim bir üst sıramızda yer alıyor ve zirve yarışını sürdürebilmemiz adına büyük önem arz eden bir maça çıkacağız. Elbette her maç olduğu gibi oyuncularımız bu karşılaşmada da galibiyet için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Kendi sahamızda bir yılı aşkın bir süredir yenilmeyen tek takımız. Bu özgüvenimizi sahaya da yansıtarak, üç puanı alacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda hem hocamız Sa Pinto’ya hem de futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah sezonun ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapacağız” dedi.

“Sa Pinto ile başarılı olacağımıza inanıyoruz”
Göreve geçtiğimiz hafta getirilen Teknik Direktör Sa Pinto’nun futbol dünyasında başardıklarıyla dünyaca önemli bir isim olduğunu söyleyen Başkan Mehmet Büyükekşi, “Teknik direktörlük konusunda titiz bir çalışma gerçekleştirdik ve Sa Pinto ile sözleşme imzaladık. Hocamız gerek futbolculuk döneminde gerekse de teknik adamlık kariyerinde önemli başarılar kazanmış bir isim. Saha içi kadar saha dışında da futbolcularla bir arkadaş gibi ve oynayan oynamayan herkesle iyi ilişkiler kurmayı başardı. Kendisiyle birlikte istikrarlı bir çalışma dönemi geçirmek istiyoruz ve takımın başarısı için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Transferde de kendisiyle sürekli olarak görüşüyoruz, karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak en iyisini yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Ligi taraftarın gurur duyacağı bir noktada bitirmek istiyoruz”
Sezonu ilk beş takım arasında bitirme hedeflerini gerçekleştirebilmek adına çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Büyükekşi, “Sezon başında yaptığım ilk açıklamada sezon bitince taraftarlarımızın puan durumundaki yerimize bakarak gurur duyacakları bir noktada ligi bitirmek istediğimizi ifade etmiştim. Geldiğimiz noktaya baktığımızda sezonun ilk yarısında bunu başardık. Ancak lig henüz bitmedi ve önümüzde birbirinden zorlu yirmi karşılaşma daha bulunuyor. Asla rehavete girmeyeceğiz ve ilk beş hedefimizi koruyacağız. Tekrar söylemek istiyorum ki en önemli hedefimizin taraftarlarımızın puan durumuna baktığı zaman gurur duyacağı bir noktada ligi tamamlamak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

“Son saniyelerde galibiyet kaçırmak büyük talihsizlik”
Ligin ilk yarısında son saniyelerde dört maçta galibiyeti kaçırdıklarını ve 21. haftadaki Hatayspor karşısında da aynı talihsizliği yaşadıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, “Çok zorlu ve sıkışık bir fikstür üzerinde mücadelemizi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Ricardo Sa Pinto hocamızın göreve başlamasıyla birlikte bu karşılaşmanın önemi daha da artmıştı. Geçiş aşamalarını kolaylaştırabilmek adına yönetim kurulumuzdaki tüm arkadaşlarımızla birlikte fedakarlıklar yapmaya devam ediyoruz. Nitekim Hatayspor karşısında da iyi mücadele edip galibiyete saniyeler kala elimizden iki puanın gitmesi bizleri inanılmaz üzdü. Üstelik bu sezon bunu dördüncü kez yaşıyoruz. Sekiz puanımızı son dakikalarda kaybettik. Bu talihsizlikler olmasa belki de şuan dördüncü sırada değil de ligin zirvesindeydik. Ancak daha önce olduğu gibi yine ayağa kalkmayı başaracağız. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Aldığımız hiç bir puanda hakem katkısı yok”
Süper Lig’in ilk yarısını dördüncü sırada tamamlamanın büyük bir başarı hikayesi olduğunu dile getiren Büyükekşi, “Süper Lig’de ilk yarıyı geride bıraktık ve bu süreci yirmi bir takım arasında dördüncü sırada bitirerek büyük bir başarıya imza attık. Ancak geriye dönüp baktığımızda hakem hatalarının en çok etkilediği takım olmaya da devam ediyoruz. Herkesin de hatırlayacağı gibi Karagümrük, Malatya, Erzurum ve son olarak da Hatayspor karşısında son saniyelerde galibiyeti kaçırdık. Malatya maçında golden önce yapılan faul, Erzurum maçında çalınan çok basit bir penaltı ve Hatayspor karşısında hakemin ısrarla maçı bitirmek istememesi. Süper Lig dördüncüsü bir takımın başkanı olarak bunları söylemek inanın beni de çok üzüyor. Elbette takımımızın da çıkarması gereken dersler olacaktır ama ligdeki tüm maçları izlediğimizde sonucuna bu kadar direkt etki edilen bir başka takımda bulunmuyor. Aldığımız 35 puan bu takımın alın teridir ancak birçok maçta da o alın terimiz hatalar yüzünden galibiyete dönüşmedi. Sezonun ikinci yarısında bu hataların son bulmasını diliyorum. Üst sıradaki rakiplerimize çalınamayacak hiçbir düdüğü bize karşı da çalınmamasını bekliyoruz. Tekrar söylüyorum ayrıcalık değil, eşitlik istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üç çocuk babası adam tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Üç çocuk babası adam tartıştığı arkadaşı tarafından ...
Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü
YEREL HABERLER Tartıştığı kişi tarafından tabanca ile öldürüldü
GAİB bünyesinde "Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi” kuruyor
YEREL HABERLER GAİB bünyesinde "Polimerik Malzemeler ve Tekstil ...
Aşılama başladı belediye hizmetleri hız kazanıyor Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru: "Aşılamanın başlamasıyla pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yatırımlara devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Aşılama başladı belediye hizmetleri hız ...
Sosyal medya bağımlığı uyarısı
YEREL HABERLER Sosyal medya bağımlığı uyarısı
Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde hedef 5 milyon ziyaretçi
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde hedef 5 ...
Ricardo San Pinto Galatasaray'ı gözüne kestirdi Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto: “Galatasaray maçında 3 puan için savaşacağız” “Morais bizimle kalacak” “Sistemi şuan değiştirmeyeceğim” “Teklif gelince Jose Couceiro’ya danıştım”
YEREL HABERLER Ricardo San Pinto Galatasaray'ı gözüne ...
Ricardo Sa Pinto: Hakem maçı 2 dakika fazla oynattı
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto: Hakem maçı 2 dakika fazla oynattı
Jandarmadan şok baskın
YEREL HABERLER Jandarmadan şok baskın
Obezitede kişiye özgü beslenme tedavisi uyarısı
YEREL HABERLER Obezitede kişiye özgü beslenme tedavisi uyarısı
Filipinli Gargia, Nizip’te Müslüman oldu
YEREL HABERLER Filipinli Gargia, Nizip’te Müslüman oldu
Güneydoğulu ihracatçılar, Midyat'a fakülte kuracak
YEREL HABERLER Güneydoğulu ihracatçılar, Midyat'a fakülte kuracak
CANLI YAYIN DUYURUSU
YEREL HABERLER CANLI YAYIN DUYURUSU
Şahinbey atıkları geri dönüştürüyor Şahinbey 2023 hedefini şimdiden yakaladı: 110 bin ton atık toplandı
YEREL HABERLER Şahinbey atıkları geri dönüştürüyor Şahinbey 2023 ...
GTB'den Başsavcı Sekücü'ye hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER GTB'den Başsavcı Sekücü'ye hayırlı olsun ziyareti
Araban’da Erdoğan izleri
YEREL HABERLER Araban’da Erdoğan izleri
GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi protokolü yapıldı
YEREL HABERLER GAİB Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi protokolü ...
GAÜN ile Monastir Üniversitesi arasında akademik işbirliği
YEREL HABERLER GAÜN ile Monastir Üniversitesi arasında akademik ...
GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’ye iki ödül
YEREL HABERLER GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’ye iki ...
Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi arttı
YEREL HABERLER Kuruma tehlikesi altındaki Tahtaköprü Barajı'nın su ...
Şehitkamilli sporcular milli takım seçmelerinde yüz güldürdü
YEREL HABERLER Şehitkamilli sporcular milli takım seçmelerinde yüz ...
Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi Kırmızı-siyahlılar 3 mağlubiyetle en az yenilen takım oldu Gaziantep ekibi bir yıldır sahasında maç kaybetmiyor Şampiyon takımlardan sadece Galatasaray'a yenildi
YEREL HABERLER Gaziantep FK'nın ilk yarı karnesi Kırmızı-siyahlılar ...
Gaziantep FK uzatmalarda yıkılıyor Gaziantep ekibi, son saniyelerde toplam 8 puan kaybetti Son dakika golleriyle hem zirve yarışından hem de 4 galibiyetten oldu
YEREL HABERLER Gaziantep FK uzatmalarda yıkılıyor Gaziantep ekibi, ...
(Özel) İtalyan makarnasına buğday Gaziantep’ten
YEREL HABERLER (Özel) İtalyan makarnasına buğday Gaziantep’ten