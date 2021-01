GTB’de yılın ilk meclis toplantısı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Yılın ilk meclis toplantısında, 2020 yılının değerlendirilmesi yapılarak, 2021 yılına yönelik beklentiler, projeler ve borsanın ocak ayı faaliyetleri görüşüldü. Meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 2021 yılının salgın hastalıktan arınmış, iktisadi faaliyetlerin atılım yapacağı bir yıl olması temennisinde bulundu. 2020’nin küresel ölçekte yaşanan zorluklar nedeniyle tarihe geçen bir yıl olarak geride kaldığına işaret eden Tiryakioğlu, “2021 yılına taze umutlarla girdik. Özellikle Gazi şehrimizden gerçekleştirilen ve toplam ihracatı rekor seviyeye taşıyan rakamlar, geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırdı. Zor koşullarda her zaman elini taşın altına koymayı bilen Gaziantep, yaşanan tüm zorluklara rağmen üretim çarklarını hiç durdurmadı. Üretim, ihracat ve istihdamda yeni bir başarılara imza attı. Bunun salgın döneminde gerçekleşmesi ise ayrı bir önem taşıyor. Şimdi önümüzde yeni bir dönem ve yeni fırsatlar var. Bunu en iyi ve en etkin şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Tiryakioğlu, konuşmasında ayrıca 2020 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete giren Antep Fıstığı Lisanslı Depo ile Et Borsası ve Et Hali hakkında da açıklamalarda bulundu. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada Gaziantep ihracat rakamları ve borsada işlem gören ürün gruplarının işlem hacimleri hakkında bilgiler verdi.

Gaziantep’in 2020 yılını rekor bir ihracat kaydıyla kapattığını belirten Akıncı, “Öncelikle zor koşullarda yeni bir başarı hikayesi yazan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı ve çalışanlarını kutluyorum. Gazi şehrimizden 2019 yılında gerçekleştirilen toplam ihracat 7 milyar 478 milyon 464 bin dolar iken, pandemi sürecini yaşadığımız 2020 yılında bu rakam 7 milyar 935 milyon 814 bin dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında Türkiye’de en fazla ihracat yapan 5. şehir olduk. Temennimiz bu rakamların 2021 yılında daha da gelişerek artması” diye konuştu.

GTB’nin 2020 yılı faaliyetleri, 2021 yılına yönelik projeleri ve sürdürülen coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Akıncı, ayrıca borsada işlem gören ürün gruplarının işlem hacimleriyle ilgili de paylaşımlarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.