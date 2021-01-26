111 yaşındaki Fatma Nine, Atatürk´ü görüşünü heyecanla anlattı

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Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 111 yaşındaki Fatma Tıraş, Mustafa Kemal Atatürk´ü tren ile ilçedeki Fevzipaşa Garı'na geldiğinde gördüğünü heyecanla anlattı.

Türkbahçe Mahallesi´nde 6 çocuk annesi ve 38 torunu bulunan Fatma Tıraş, Atatürk´ün Fevzipaşa Garına geldiği günü hatırladığını söyledi. Atatürk'ün gara geldiğini ve 2 saat mola verdiğini heyecanla analtan Fatma Tıraş, "10 yaşında vardım ve kalabalıkta boyum yetmeyince bir taş getirip üzerine çıkıp, Atatürk´ü vagonun penceresinde gördüm. Atatürk mavi gözleriyle etrafa bakıyordu, insanları selamlıyordu. Tren 2 saat kadar kaldıktan sonra hareket eti. Atatürk´ü çok seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-01-26 14:20:55



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